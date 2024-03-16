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В Крыму уже проголосовали более 43% избирателей - Избирком - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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В Крыму уже проголосовали более 43% избирателей - Избирком
В Крыму уже проголосовали более 43% избирателей - Избирком - РИА Новости Крым, 16.03.2024
В Крыму уже проголосовали более 43% избирателей - Избирком
В Республике Крым стартовал второй день выборов президента РФ, по состоянию на 20.00 15 марта проголосовали 649 731 избиратель. Об этом сообщил глава крымского... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T08:44
2024-03-16T09:10
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выборы президента россии
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избирком крыма
михаил малышев
общество
дистанционное электронное голосование (дэг)
дистанционное голосование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В Республике Крым стартовал второй день выборов президента РФ, по состоянию на 20.00 15 марта проголосовали 649 731 избиратель. Об этом сообщил глава крымского Избиркома Михаил Малышев.Все 1130 участков открылись штатно, голосование продолжится до 20.00Только на 15 часов в первый день голосования в республике проголосовали более 28% избирателей, в том числе с помощью ДЭГ.В Севастополе на 20.00 15 марта проголосовали 35,58% избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборамиОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе
https://crimea.ria.ru/20240315/zhenschina-v-yalte-zalila-zelenkoy-koib-byulleteni-ne-postradali-1135721891.html
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новости, выборы, выборы президента россии, крым, избирком крыма, михаил малышев, общество, дистанционное электронное голосование (дэг), дистанционное голосование
В Крыму уже проголосовали более 43% избирателей - Избирком

В Республике Крым проголосовали 649 731 человек и явка составила 43,19%

08:44 16.03.2024 (обновлено: 09:10 16.03.2024)
 
© РИА Новости КрымГолосование на выборах президента России в Симферополе
Голосование на выборах президента России в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В Республике Крым стартовал второй день выборов президента РФ, по состоянию на 20.00 15 марта проголосовали 649 731 избиратель. Об этом сообщил глава крымского Избиркома Михаил Малышев.
Все 1130 участков открылись штатно, голосование продолжится до 20.00
Только на 15 часов в первый день голосования в республике проголосовали более 28% избирателей, в том числе с помощью ДЭГ.
В Севастополе на 20.00 15 марта проголосовали 35,58% избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
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