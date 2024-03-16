https://crimea.ria.ru/20240316/vybory-prezidenta-rf-v-sevastopole-itogi-vtorogo-dnya-golosovaniya-1135747587.html

Выборы президента РФ в Севастополе: итоги второго дня голосования

Выборы президента РФ в Севастополе: итоги второго дня голосования - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Выборы президента РФ в Севастополе: итоги второго дня голосования

Явка в Севастополе по итогам второго дня голосования на выборах президента России составила 61,04%. Об этом на брифинге сообщила председатель Севастопольской... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T21:11

2024-03-16T21:11

2024-03-16T21:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Явка в Севастополе по итогам второго дня голосования на выборах президента России составила 61,04%. Об этом на брифинге сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.Ранее международный наблюдатель, депутат городского парламента г. Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур, пребывающий в Севастополе в составе зарубежной делегации, предсказал очень высокую явку в России по итогам выборов президента страны.В первый день голосования в Севастополе отдали голос за своего кандидата 35,58% избирателей.

https://crimea.ria.ru/20240316/v-krymu-na-vyborakh-progolosovali-uzhe-bolee-poloviny-izbirateley-1135739308.html

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севастополь, новости, севгоризбирком, нина фаустова, новости крыма, общество, выборы