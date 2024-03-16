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Выборы президента РФ в Севастополе: итоги второго дня голосования - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Выборы президента России
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Выборы президента РФ в Севастополе: итоги второго дня голосования
Выборы президента РФ в Севастополе: итоги второго дня голосования - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Выборы президента РФ в Севастополе: итоги второго дня голосования
Явка в Севастополе по итогам второго дня голосования на выборах президента России составила 61,04%. Об этом на брифинге сообщила председатель Севастопольской... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T21:11
2024-03-16T21:19
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Явка в Севастополе по итогам второго дня голосования на выборах президента России составила 61,04%. Об этом на брифинге сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.Ранее международный наблюдатель, депутат городского парламента г. Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур, пребывающий в Севастополе в составе зарубежной делегации, предсказал очень высокую явку в России по итогам выборов президента страны.В первый день голосования в Севастополе отдали голос за своего кандидата 35,58% избирателей.
https://crimea.ria.ru/20240316/v-krymu-na-vyborakh-progolosovali-uzhe-bolee-poloviny-izbirateley-1135739308.html
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севастополь, новости, севгоризбирком, нина фаустова, новости крыма, общество, выборы
Выборы президента РФ в Севастополе: итоги второго дня голосования

Явка на выборах президента России во второй день голосования в Севастополе 61,04%

21:11 16.03.2024 (обновлено: 21:19 16.03.2024)
 
© РИА Новости КрымВыборы в Севастополе
Выборы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Явка в Севастополе по итогам второго дня голосования на выборах президента России составила 61,04%. Об этом на брифинге сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

"215 157 избирателей отдали голоса на участках. Это явка с учетом дистанционного электронного голосования", – сказала Фаустова.

Ранее международный наблюдатель, депутат городского парламента г. Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур, пребывающий в Севастополе в составе зарубежной делегации, предсказал очень высокую явку в России по итогам выборов президента страны.
В первый день голосования в Севастополе отдали голос за своего кандидата 35,58% избирателей.
Выборы в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Выборы президента РоссииСевастопольНовостиСевгоризбиркомНина ФаустоваНовости КрымаОбществоВыборы
 
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