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В Севастополе проголосовала треть избирателей в первый день выборов - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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В Севастополе проголосовала треть избирателей в первый день выборов
В Севастополе проголосовала треть избирателей в первый день выборов - РИА Новости Крым, 15.03.2024
В Севастополе проголосовала треть избирателей в первый день выборов
Явка в Севастополе в первый день составила 35,58%. Об этом сообщила глава Севгоризбиркома Нина Фаустова. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T20:45
2024-03-15T21:10
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выборы президента россии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Явка в Севастополе в первый день составила 35,58%. Об этом сообщила глава Севгоризбиркома Нина Фаустова.По словам Фаустовой, "ни одного нарушения избирательного законодательства либо чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано".Читайте также на РИА Новости Крым:Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборамиОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе
https://crimea.ria.ru/20240315/kak-proshel-pervyy-den-vyborov-v-krymu-1135718873.html
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севастополь, выборы, выборы президента россии, нина фаустова, севастопольская городская избирательная комиссия, крым, новости крыма
В Севастополе проголосовала треть избирателей в первый день выборов

Явка в Севастополе в первый день составила 35,58%

20:45 15.03.2024 (обновлено: 21:10 15.03.2024)
 
© РИА Новости КрымПредседатель Севгоризбиркома Нина Фаустова
Председатель Севгоризбиркома Нина Фаустова - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Явка в Севастополе в первый день составила 35,58%. Об этом сообщила глава Севгоризбиркома Нина Фаустова.
"Проголосовали 100 818 избирателей без учета дистанционного электронного голосования, - сообщила она на брифинге. - С учетом ДЭГ общая явка составила 35,58 %".
По словам Фаустовой, "ни одного нарушения избирательного законодательства либо чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано".
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