https://crimea.ria.ru/20240315/v-sevastopole-progolosovala-v-pervyy-den-vyborov-tret-izbirateley-1135719784.html

В Севастополе проголосовала треть избирателей в первый день выборов

В Севастополе проголосовала треть избирателей в первый день выборов - РИА Новости Крым, 15.03.2024

В Севастополе проголосовала треть избирателей в первый день выборов

Явка в Севастополе в первый день составила 35,58%. Об этом сообщила глава Севгоризбиркома Нина Фаустова. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T20:45

2024-03-15T20:45

2024-03-15T21:10

выборы президента россии

севастополь

выборы

выборы президента россии

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севастопольская городская избирательная комиссия

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новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Явка в Севастополе в первый день составила 35,58%. Об этом сообщила глава Севгоризбиркома Нина Фаустова.По словам Фаустовой, "ни одного нарушения избирательного законодательства либо чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано".Читайте также на РИА Новости Крым:Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборамиОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе

https://crimea.ria.ru/20240315/kak-proshel-pervyy-den-vyborov-v-krymu-1135718873.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, выборы, выборы президента россии, нина фаустова, севастопольская городская избирательная комиссия, крым, новости крыма