https://crimea.ria.ru/20240316/zelenka-i-podzhogi-pamfilova-nazvala-chislo-isporchennykh-byulleteney-1135743877.html

Зеленка и поджоги: Памфилова назвала число испорченных бюллетеней

Зеленка и поджоги: Памфилова назвала число испорченных бюллетеней - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Зеленка и поджоги: Памфилова назвала число испорченных бюллетеней

Безвозвратно испорченными на президентских выборах оказались 214 бюллетеней, заявила в субботу председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя инциденты с... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T19:10

2024-03-16T19:10

2024-03-16T19:12

элла памфилова

выборы президента россии

происшествия

выборы

новости

центральная избирательная комиссия россии (цик)

бюллетень для голосования на выборах

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Безвозвратно испорченными на президентских выборах оказались 214 бюллетеней, заявила в субботу председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя инциденты с вливаниями различных жидкостей и попытками поджогов, которые произошли на избирательных участках в ряде регионов страны.По ее словам, на двадцати избирательных участках зафиксированы случаи вливания различных жидкостей, еще на восьми – попытки поджогов. В одном случае попытались использовать дымовую шашку.Инциденты с зеленкой на избирательных участках в Крыму не испортили бюллетени, сообщал ранее глава Избиркома РК Михаил Малышев. Такие случаи в пятницу произошли в Ялте и Симферополе. По инциденту в крымской столице возбуждено уголовное дело. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателейОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионеИностранные наблюдатели: Европа должна учиться у Крыма проводить выборы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, происшествия, выборы, новости, центральная избирательная комиссия россии (цик), бюллетень для голосования на выборах