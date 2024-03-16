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Зеленка и поджоги: Памфилова назвала число испорченных бюллетеней - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Зеленка и поджоги: Памфилова назвала число испорченных бюллетеней
Зеленка и поджоги: Памфилова назвала число испорченных бюллетеней - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Зеленка и поджоги: Памфилова назвала число испорченных бюллетеней
Безвозвратно испорченными на президентских выборах оказались 214 бюллетеней, заявила в субботу председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя инциденты с... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T19:10
2024-03-16T19:12
элла памфилова
выборы президента россии
происшествия
выборы
новости
центральная избирательная комиссия россии (цик)
бюллетень для голосования на выборах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Безвозвратно испорченными на президентских выборах оказались 214 бюллетеней, заявила в субботу председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя инциденты с вливаниями различных жидкостей и попытками поджогов, которые произошли на избирательных участках в ряде регионов страны.По ее словам, на двадцати избирательных участках зафиксированы случаи вливания различных жидкостей, еще на восьми – попытки поджогов. В одном случае попытались использовать дымовую шашку.Инциденты с зеленкой на избирательных участках в Крыму не испортили бюллетени, сообщал ранее глава Избиркома РК Михаил Малышев. Такие случаи в пятницу произошли в Ялте и Симферополе. По инциденту в крымской столице возбуждено уголовное дело. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателейОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионеИностранные наблюдатели: Европа должна учиться у Крыма проводить выборы
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РИА Новости Крым
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элла памфилова, происшествия, выборы, новости, центральная избирательная комиссия россии (цик), бюллетень для голосования на выборах
Зеленка и поджоги: Памфилова назвала число испорченных бюллетеней

ЦИПсО и их подельники испортили на этих выборах 214 бюллетеней –Памфилова

19:10 16.03.2024 (обновлено: 19:12 16.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Безвозвратно испорченными на президентских выборах оказались 214 бюллетеней, заявила в субботу председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя инциденты с вливаниями различных жидкостей и попытками поджогов, которые произошли на избирательных участках в ряде регионов страны.

"В общей сложности примерное безвозвратное количество бюллетеней – 214. Ну в основном это, конечно, ЦИПсО, их подельники и кураторы", – заявила Памфилова в информационном центре ЦИК.

По ее словам, на двадцати избирательных участках зафиксированы случаи вливания различных жидкостей, еще на восьми – попытки поджогов. В одном случае попытались использовать дымовую шашку.
Инциденты с зеленкой на избирательных участках в Крыму не испортили бюллетени, сообщал ранее глава Избиркома РК Михаил Малышев. Такие случаи в пятницу произошли в Ялте и Симферополе. По инциденту в крымской столице возбуждено уголовное дело.
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Выборы президента РоссииЭлла ПамфиловаПроисшествияВыборыНовостиЦентральная избирательная комиссия России (ЦИК)Бюллетень для голосования на выборах
 
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