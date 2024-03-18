https://crimea.ria.ru/20240318/ocherednaya-vozdushnaya-ataka-na-belgorod-postradali-lyudi-i-povrezhdeny-doma-1135809368.html

Очередная воздушная атака на Белгород: пострадали люди и повреждены дома

Очередная воздушная атака на Белгород: пострадали люди и повреждены дома - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Очередная воздушная атака на Белгород: пострадали люди и повреждены дома

Два человека пострадали в результате очередного обстрела Белгорода украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T17:31

2024-03-18T17:31

2024-03-18T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате очередного обстрела Белгорода украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.После воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде различные повреждения выявлены в шести квартирах трех многоквартирных домов, трех хозсубъектах, шести автомобилях и на одном предприятии повреждена теплица и посечен забор, перечислил ГладковВ Белгородском районе различные повреждения выявлены в поселке Октябрьский – повреждено здание производственного предприятия (выбиты окна, посечены кровля и дверь). В поселке Дубовое пробита кровля одного частного домовладения. В поселке Разумное выбиты окна в восьми квартирах одного многоквартирного дома, в трех частных домовладениях посечены окна и кровли. Также повреждены 22 автомобиля.Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход продолжается. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется, уточнил губернатор.Два человека погибли и четыре пострадали в результате очередной атаки ВСУ на село Никольское Белгородской области.Ранее в понедельник губернатор Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ пострадали два человека, повреждены частные дома, квартиры и транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область11 человек погибли и 82 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе

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