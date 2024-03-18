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Среди погибших и раненых дети: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

Среди погибших и раненых дети: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Среди погибших и раненых дети: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

Два человека погибли и четыре пострадали в результате очередной атаки ВСУ на село Никольское Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T13:24

2024-03-18T13:24

2024-03-18T13:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и четыре пострадали в результате очередной атаки ВСУ на село Никольское Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Оперативные службы продолжают работу по разбору завалов - в доме могут находиться еще две женщины. Сейчас спасатели ведут их поиски.Еще трое пострадавших мужчин от госпитализации отказались - у одного отравление угарным газом, он помогал оперативным службам доставать ребенка из-под завалов, у второго - легкие осколочные ранения и ушибленные раны ноги, у третьего - баротравма. Вся необходимая медицинская помощь им была оказана на месте.По предварительным данным, в Никольском, помимо разрушенного в результате прямого попадания дома, повреждены еще четыре домовладения. В них выбиты окна, повреждены кровля, фасад и заборы.Ранее в понедельник губернатор Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ пострадали два человека, повреждены частные дома, квартиры и транспорт. Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область11 человек погибли и 82 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе

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белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, происшествия, вячеслав гладков, новости, россия