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Среди погибших и раненых дети: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Среди погибших и раненых дети: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область
Среди погибших и раненых дети: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Среди погибших и раненых дети: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область
Два человека погибли и четыре пострадали в результате очередной атаки ВСУ на село Никольское Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T13:24
2024-03-18T13:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и четыре пострадали в результате очередной атаки ВСУ на село Никольское Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Оперативные службы продолжают работу по разбору завалов - в доме могут находиться еще две женщины. Сейчас спасатели ведут их поиски.Еще трое пострадавших мужчин от госпитализации отказались - у одного отравление угарным газом, он помогал оперативным службам доставать ребенка из-под завалов, у второго - легкие осколочные ранения и ушибленные раны ноги, у третьего - баротравма. Вся необходимая медицинская помощь им была оказана на месте.По предварительным данным, в Никольском, помимо разрушенного в результате прямого попадания дома, повреждены еще четыре домовладения. В них выбиты окна, повреждены кровля, фасад и заборы.Ранее в понедельник губернатор Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ пострадали два человека, повреждены частные дома, квартиры и транспорт. Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область11 человек погибли и 82 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе
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белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, происшествия, вячеслав гладков, новости, россия
Среди погибших и раненых дети: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

Два человека погибли и четыре ранены при атаке ВСУ на село Никольское под Белгородом

13:24 18.03.2024 (обновлено: 13:28 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПодстанция московской скорой помощи
Подстанция московской скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и четыре пострадали в результате очередной атаки ВСУ на село Никольское Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В результате прямого попадания в частный жилой дом погибли два человека: молодой человек 17 лет и мужчина - от полученных ран они скончались на месте еще до приезда скорой помощи. Наши спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей. Ребенок доставлен в детскую областную больницу. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь", - сказал он.

Оперативные службы продолжают работу по разбору завалов - в доме могут находиться еще две женщины. Сейчас спасатели ведут их поиски.
Еще трое пострадавших мужчин от госпитализации отказались - у одного отравление угарным газом, он помогал оперативным службам доставать ребенка из-под завалов, у второго - легкие осколочные ранения и ушибленные раны ноги, у третьего - баротравма. Вся необходимая медицинская помощь им была оказана на месте.
По предварительным данным, в Никольском, помимо разрушенного в результате прямого попадания дома, повреждены еще четыре домовладения. В них выбиты окна, повреждены кровля, фасад и заборы.
Ранее в понедельник губернатор Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ пострадали два человека, повреждены частные дома, квартиры и транспорт.
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БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУПроисшествияВячеслав ГладковНовостиРоссия
 
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