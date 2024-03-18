https://crimea.ria.ru/20240318/vsu-za-15-minut-vypustili-po-belgorodskoy-oblasti-11-reaktivnykh-snaryadov-1135801799.html

ВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядов

ВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядов - РИА Новости Крым, 18.03.2024

ВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядов

Украинские боевики в течение 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T14:28

2024-03-18T14:28

2024-03-18T14:38

белгородская область

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в течение 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны России.Удары наносились из реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire, "Ольха" и "Град".По данным Минобороны утром 18 марта над областью были уничтожены 10 реактивных снарядов Vampire. В понедельник днем при очередном ударе боевиков по белгородскому селу Никольское обрушился жилой дом. Погиб 17-летний молодой человек и мужчина. Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей. В доме могут находиться еще две женщины. Сейчас спасатели ведут их поиски. Кроме того, в результате еще одной воздушной атаки ВСУ пострадали два человека, повреждены частные дома, квартиры и транспорт.В последние дни Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. За неделю в области погибли 11 человек, 82 получили ранения, девять из них находятся в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюЮная девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую областьСреди погибших и раненых дети: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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