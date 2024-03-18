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ВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядов
ВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядов - РИА Новости Крым, 18.03.2024
ВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядов
Украинские боевики в течение 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T14:28
2024-03-18T14:28
2024-03-18T14:38
белгородская область
обстрелы белгородской области
министерство обороны рф
обстрелы всу
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пво
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики в течение 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны России.Удары наносились из реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire, "Ольха" и "Град".По данным Минобороны утром 18 марта над областью были уничтожены 10 реактивных снарядов Vampire. В понедельник днем при очередном ударе боевиков по белгородскому селу Никольское обрушился жилой дом. Погиб 17-летний молодой человек и мужчина. Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей. В доме могут находиться еще две женщины. Сейчас спасатели ведут их поиски. Кроме того, в результате еще одной воздушной атаки ВСУ пострадали два человека, повреждены частные дома, квартиры и транспорт.В последние дни Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. За неделю в области погибли 11 человек, 82 получили ранения, девять из них находятся в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюЮная девушка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую областьСреди погибших и раненых дети: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, министерство обороны рф, обстрелы всу, происшествия, пво, поставки западного оружия украине, новости
ВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядов
ВСУ выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядов Vampire, "Ольха" и "Град"
14:28 18.03.2024 (обновлено: 14:38 18.03.2024)