В Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктов
В Белгородской области с 20 марта закрывают въезд в 7 населенных пунктов - губернатор
00:07 20.03.2024 (обновлено: 00:37 20.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В среду, 20 марта, въезд в семь населенных пунктов Белгородской области закрывают в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Принимаем решение вместе с оперативным штабом, что с 20 марта на территории Козинки, Горы-Подола, Глотово, Грайвороново, Новостроевки 1-й и 2-й, Безымено будет ограничен въезд. Это значит, что будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы министерства обороны и администрации", - сообщил Гладков в Telegram-канале.
Губернатор обратил внимание, что людям предложат переехать либо к родственникам, либо в пункты временного размещения. При этом будет определен порядок посещения своих домов.
"Например, есть достаточно много хозяйств, где нужно ухаживать за коровами. Мы будем обеспечивать безопасный проход в то время, когда не будет обстрелов, до места расположения дома, и в обратном порядке", - уточнил Гладков.
Населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются атаке со стороны вооруженных сил Украины. Только за минувший день пострадали четыре человека, среди которых 14-летний подросток. Утром во вторник Минобороны РФ сообщило, что в небе над Белгородской областью сбито девять реактивных снарядов Vampire. Вечером над регионом сбили еще 10 ракет Vampire, одну "Точка-У" и ракету зенитного ракетного комплекса Patriot.
В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В этот же день на Белгородском направлении ликвидированы 40 боевиков ВСУ в районе Козинки. 18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.
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