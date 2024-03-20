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В Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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В Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктов
В Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 20.03.2024
В Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктов
В среду, 20 марта, въезд в семь населенных пунктов Белгородской области закрывают в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T00:07
2024-03-20T00:37
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
безопасность
обстрелы всу
общество
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В среду, 20 марта, въезд в семь населенных пунктов Белгородской области закрывают в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор обратил внимание, что людям предложат переехать либо к родственникам, либо в пункты временного размещения. При этом будет определен порядок посещения своих домов."Например, есть достаточно много хозяйств, где нужно ухаживать за коровами. Мы будем обеспечивать безопасный проход в то время, когда не будет обстрелов, до места расположения дома, и в обратном порядке", - уточнил Гладков.Населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются атаке со стороны вооруженных сил Украины. Только за минувший день пострадали четыре человека, среди которых 14-летний подросток. Утром во вторник Минобороны РФ сообщило, что в небе над Белгородской областью сбито девять реактивных снарядов Vampire. Вечером над регионом сбили еще 10 ракет Vampire, одну "Точка-У" и ракету зенитного ракетного комплекса Patriot.В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В этот же день на Белгородском направлении ликвидированы 40 боевиков ВСУ в районе Козинки. 18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целейВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядовДва человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область
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белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, безопасность, обстрелы всу, общество, новости, россия
В Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктов

В Белгородской области с 20 марта закрывают въезд в 7 населенных пунктов - губернатор

00:07 20.03.2024 (обновлено: 00:37 20.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБлокпост
Блокпост - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В среду, 20 марта, въезд в семь населенных пунктов Белгородской области закрывают в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Принимаем решение вместе с оперативным штабом, что с 20 марта на территории Козинки, Горы-Подола, Глотово, Грайвороново, Новостроевки 1-й и 2-й, Безымено будет ограничен въезд. Это значит, что будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы министерства обороны и администрации", - сообщил Гладков в Telegram-канале.
Губернатор обратил внимание, что людям предложат переехать либо к родственникам, либо в пункты временного размещения. При этом будет определен порядок посещения своих домов.
"Например, есть достаточно много хозяйств, где нужно ухаживать за коровами. Мы будем обеспечивать безопасный проход в то время, когда не будет обстрелов, до места расположения дома, и в обратном порядке", - уточнил Гладков.
Населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются атаке со стороны вооруженных сил Украины. Только за минувший день пострадали четыре человека, среди которых 14-летний подросток. Утром во вторник Минобороны РФ сообщило, что в небе над Белгородской областью сбито девять реактивных снарядов Vampire. Вечером над регионом сбили еще 10 ракет Vampire, одну "Точка-У" и ракету зенитного ракетного комплекса Patriot.
В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В этот же день на Белгородском направлении ликвидированы 40 боевиков ВСУ в районе Козинки. 18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковБезопасностьОбстрелы ВСУОбществоНовостиРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
00:07В Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктов
00:01Туманы и дожди окутают Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 20 марта
23:47Фельдшер понес ребенка на руках: ВСУ обстреляли скорую в Каховке
23:33Главные новости Крыма: 19 марта
23:14Переоборудованная ракета С-200 сбита над Курской областью
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22:3710 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областью
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