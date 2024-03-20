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В Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктов

В Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 20.03.2024

В Белгородской области закрывают въезд в 7 населенных пунктов

В среду, 20 марта, въезд в семь населенных пунктов Белгородской области закрывают в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T00:07

2024-03-20T00:07

2024-03-20T00:37

белгородская область

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вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В среду, 20 марта, въезд в семь населенных пунктов Белгородской области закрывают в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор обратил внимание, что людям предложат переехать либо к родственникам, либо в пункты временного размещения. При этом будет определен порядок посещения своих домов."Например, есть достаточно много хозяйств, где нужно ухаживать за коровами. Мы будем обеспечивать безопасный проход в то время, когда не будет обстрелов, до места расположения дома, и в обратном порядке", - уточнил Гладков.Населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются атаке со стороны вооруженных сил Украины. Только за минувший день пострадали четыре человека, среди которых 14-летний подросток. Утром во вторник Минобороны РФ сообщило, что в небе над Белгородской областью сбито девять реактивных снарядов Vampire. Вечером над регионом сбили еще 10 ракет Vampire, одну "Точка-У" и ракету зенитного ракетного комплекса Patriot.В районе селе Рыжевка Сумской области, расположенном в приграничной зоне с Белгородской областью, уничтожен пункт временной дислокации украинских диверсантов, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В этот же день на Белгородском направлении ликвидированы 40 боевиков ВСУ в районе Козинки. 18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целейВСУ за 15 минут выпустили по Белгородской области 11 реактивных снарядовДва человека пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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