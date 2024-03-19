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В тяжелом состоянии: среди пострадавших от атаки ВСУ подросток - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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В тяжелом состоянии: среди пострадавших от атаки ВСУ подросток
В тяжелом состоянии: среди пострадавших от атаки ВСУ подросток - РИА Новости Крым, 19.03.2024
В тяжелом состоянии: среди пострадавших от атаки ВСУ подросток
Три человека пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область, среди них подросток. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T12:37
2024-03-19T12:52
вячеслав гладков
новости
белгородская область
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
скорая помощь
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область, среди них подросток. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Также в поселке пострадала еще одна женщина, в момент атаки она находилась на улице, у нее осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Врачи детской областной клинической больницы и городской больницы №2 оказывают всем троим раненым всю необходимую медицинскую помощь, написал губернатор региона.По предварительным данным, в поселке Разумное различные повреждения получили 10 частных жилых домовладений, несколько квартир в 5 МКД, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, также повреждено 13 автомобилей, 3 из которых сгорели. Оперативные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется, уточнил Гладков.В Минобороны РФ ранее сообщили, что ВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами Vampire – девять снарядов были сбиты дежурными средствами ПВО.Накануне ВСУ несколько раз за день атаковали Белгородскую область. В результате атак дронов-камикадзе и обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Также в понедельник при очередном ударе боевиков по белгородскому селу Никольское обрушился жилой дом. Погиб 17-летний молодой человек, его отец и мать, а также бабушка. Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенатор Грэм* призвал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мостуНад Крымом уничтожен реактивный беспилотник На подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целей
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Новости
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вячеслав гладков, новости, белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), скорая помощь, обстрелы всу
В тяжелом состоянии: среди пострадавших от атаки ВСУ подросток

Три человека пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область

12:37 19.03.2024 (обновлено: 12:52 19.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область, среди них подросток. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В поселке Разумное в результате попадания осколков в частный жилой дом два человека пострадали: у 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии", – сказано в сообщении.
Также в поселке пострадала еще одна женщина, в момент атаки она находилась на улице, у нее осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Врачи детской областной клинической больницы и городской больницы №2 оказывают всем троим раненым всю необходимую медицинскую помощь, написал губернатор региона.
По предварительным данным, в поселке Разумное различные повреждения получили 10 частных жилых домовладений, несколько квартир в 5 МКД, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, также повреждено 13 автомобилей, 3 из которых сгорели. Оперативные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется, уточнил Гладков.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что ВСУ атаковали Белгородскую область реактивными снарядами Vampire – девять снарядов были сбиты дежурными средствами ПВО.
Накануне ВСУ несколько раз за день атаковали Белгородскую область. В результате атак дронов-камикадзе и обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Также в понедельник при очередном ударе боевиков по белгородскому селу Никольское обрушился жилой дом. Погиб 17-летний молодой человек, его отец и мать, а также бабушка. Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей.
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