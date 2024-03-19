https://crimea.ria.ru/20240319/senator-grem-prizval-dat-ukraine-atacms-dlya-udarov-po-krymskomu-mostu-1135822276.html

Сенатор Грэм* призвал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мосту

Сенатор Грэм* призвал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Сенатор Грэм* призвал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мосту

На Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту. Такое заявление в интервью газете Washington... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T08:34

2024-03-19T08:34

2024-03-19T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. На Украину давно следовало поставить дальнобойные варианты ракет ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту. Такое заявление в интервью газете Washington Post сделал американский сенатор Линдси Грэм*.Он выразил надежду, что Украина скоро "получит ATACMS, чтобы можно было снести чертов мост, соединяющий Крым с Россией".Также сенатор заявил, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США. Издание пишет о том, что Украине не хватает солдат и боеприпасов, в то время как Россия наступает на поле боя. Washington Post напоминает о недавнем отступлении ВСУ под Авдеевкой и успехах российских войск."Новый закон Украины о мобилизации, который обсуждается уже несколько месяцев, поскольку страна сталкивается с острой нехваткой боеспособных войск, предлагает снизить призывной возраст в стране до 25 лет. Хотя граждане могут добровольно вступить в армию, начиная с 18 лет, а мужчинам с 18 лет и до 60 запрещено покидать страну в соответствии с военным положением, призыв до сих пор защищал молодых мужчин, многие из которых являются студентами, от принудительной мобилизации", – пишет автор статьи.Грэм* призвал украинских парламентариев принять закон о мобилизации как можно скорее. По его мнению, украинцы должны вступать в армию независимо от того, какие решения относительно помощи Украине принимаются в Соединенных Штатах."Что бы мы ни делали, вы должны сражаться", – сказал он.Законопроект об усилении мобилизации принят Верховной Радой Украины в первом чтении. Согласно документу, призывной возраст украинцев снижается с 27 до 25 лет, а воинскому учеты будут подлежать женщины и ограниченно годные мужчины.Нового подхода к мобилизации и ротации военных президент Украины Владимир Зеленский потребовал от назначенного им главкома ВСУ Александра Сырского.Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.Однако реализация нового заявленного плана по мобилизации украинцев сомнительна, заявил РИА Новости Крым военный эксперт Александр Хроленко, она не повлияет на ситуацию на фоне многократного превосходства РФ в вооружениях и стремительного сокращения объемов западной помощи Киеву.* Внесен в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронтСитуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУЗалужный: мобилизация на Украине провалена

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракеты atacms, новости, сша, украина, политика, в мире, поставки западного оружия украине