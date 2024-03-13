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Блеф и клоунада: эксперт оценил новый план Украины по мобилизации

Блеф и клоунада: эксперт оценил новый план Украины по мобилизации - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Блеф и клоунада: эксперт оценил новый план Украины по мобилизации

Киевская армия находится в катастрофическом положении, реализация нового заявленного плана по мобилизации 330 тысяч украинцев сомнительна и в любом случае не... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T17:59

2024-03-13T17:59

2024-03-13T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киевская армия находится в катастрофическом положении, реализация нового заявленного плана по мобилизации 330 тысяч украинцев сомнительна и в любом случае не повлияет на ситуацию на фоне многократного превосходства РФ в вооружениях и стремительного сокращения объемов западной помощи Киеву. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.В минобороны Украины ранее заявили, что план по мобилизации в ВСУ нацелен на замену 330 тысяч "истощенных военнослужащих", которые сейчас находятся на поле боя. Остальные новобранцы будут компенсировать потери и удовлетворять другие военные нужды в зависимости от ситуации на поле боя, пишет РИА Новости.Простая арифметика"Командование ВСУ не может найти 700 тысяч ранее мобилизованных. То есть средняя убыль на украинском театре военных действий - 350 тысяч человек в год. Значит, новых 330 тысяч хватит примерно на год, и то, если их удастся собрать", - приводит цифры Хроленко.При этом заменять "истощенных" придется совершенно "сырыми" солдатами, продолжает он, поскольку профессионалов денацифицировали еще в 2022-ом и в начале 2023 года. Остальные боеспособные и обученные боевики уничтожены в ходе так называемого контрнаступления ВСУ летом прошлого года.Клоунада с переодеваниями"И эти попытки какой-то клоунады на границах, добивание в приграничных боях вот этих специалистов ГУР (Главное управление разведки минобороны Украины - ред.) …обычно нормальная разведка предназначена для других целей. Она выявляет и обозначает цели, а уже армейские ударные средства наносят поражения", - продолжает Хроленко.По его мнению, такие действия ГУР являются еще одним доказательством обреченного положения ВСУ, которые только и могут, что создавать информационный шум. Заявление о замене 330 тысяч "истощенных военнослужащих" - тоже часть информационного шума, убежден он.Многократное превосходство РФ"Весной 2023 года ВСУ ежемесячно получали военную помощь в объеме до 2,7 млрд долларов. Сейчас с декабря всего 300 млн. Это - максимум протянуть две недели. При том, что предыдущие поставки железа либо сожжены, либо пришли в негодность", - напоминает Хроленко.В этой связи, по его мнению, даже при мобилизации 330 тысяч человек в ряды украинской армии, условий для успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжаетсяМалюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронтЗачем Столтенберг заговорил о переговорах России и Украины

https://crimea.ria.ru/20240307/spustya-2-goda-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-demobilizatsii-srochnikov-1135498860.html

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