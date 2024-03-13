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Блеф и клоунада: эксперт оценил новый план Украины по мобилизации
Блеф и клоунада: эксперт оценил новый план Украины по мобилизации - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Блеф и клоунада: эксперт оценил новый план Украины по мобилизации
Киевская армия находится в катастрофическом положении, реализация нового заявленного плана по мобилизации 330 тысяч украинцев сомнительна и в любом случае не... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T17:59
2024-03-13T17:59
2024-03-13T17:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киевская армия находится в катастрофическом положении, реализация нового заявленного плана по мобилизации 330 тысяч украинцев сомнительна и в любом случае не повлияет на ситуацию на фоне многократного превосходства РФ в вооружениях и стремительного сокращения объемов западной помощи Киеву. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.В минобороны Украины ранее заявили, что план по мобилизации в ВСУ нацелен на замену 330 тысяч "истощенных военнослужащих", которые сейчас находятся на поле боя. Остальные новобранцы будут компенсировать потери и удовлетворять другие военные нужды в зависимости от ситуации на поле боя, пишет РИА Новости.Простая арифметика"Командование ВСУ не может найти 700 тысяч ранее мобилизованных. То есть средняя убыль на украинском театре военных действий - 350 тысяч человек в год. Значит, новых 330 тысяч хватит примерно на год, и то, если их удастся собрать", - приводит цифры Хроленко.При этом заменять "истощенных" придется совершенно "сырыми" солдатами, продолжает он, поскольку профессионалов денацифицировали еще в 2022-ом и в начале 2023 года. Остальные боеспособные и обученные боевики уничтожены в ходе так называемого контрнаступления ВСУ летом прошлого года.Клоунада с переодеваниями"И эти попытки какой-то клоунады на границах, добивание в приграничных боях вот этих специалистов ГУР (Главное управление разведки минобороны Украины - ред.) …обычно нормальная разведка предназначена для других целей. Она выявляет и обозначает цели, а уже армейские ударные средства наносят поражения", - продолжает Хроленко.По его мнению, такие действия ГУР являются еще одним доказательством обреченного положения ВСУ, которые только и могут, что создавать информационный шум. Заявление о замене 330 тысяч "истощенных военнослужащих" - тоже часть информационного шума, убежден он.Многократное превосходство РФ"Весной 2023 года ВСУ ежемесячно получали военную помощь в объеме до 2,7 млрд долларов. Сейчас с декабря всего 300 млн. Это - максимум протянуть две недели. При том, что предыдущие поставки железа либо сожжены, либо пришли в негодность", - напоминает Хроленко.В этой связи, по его мнению, даже при мобилизации 330 тысяч человек в ряды украинской армии, условий для успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжаетсяМалюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронтЗачем Столтенберг заговорил о переговорах России и Украины
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Блеф и клоунада: эксперт оценил новый план Украины по мобилизации
Новый план минобороны Украины по мобилизации не поможет ВСУ – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Киевская армия находится в катастрофическом положении, реализация нового заявленного плана по мобилизации 330 тысяч украинцев сомнительна и в любом случае не повлияет на ситуацию на фоне многократного превосходства РФ в вооружениях и стремительного сокращения объемов западной помощи Киеву. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
выразил военный эксперт Александр Хроленко.
В минобороны Украины ранее заявили, что план
по мобилизации в ВСУ нацелен на замену 330 тысяч "истощенных военнослужащих", которые сейчас находятся на поле боя. Остальные новобранцы будут компенсировать потери и удовлетворять другие военные нужды в зависимости от ситуации на поле боя, пишет РИА Новости.
Простая арифметика
"Командование ВСУ не может найти 700 тысяч ранее мобилизованных. То есть средняя убыль на украинском театре военных действий - 350 тысяч человек в год. Значит, новых 330 тысяч хватит примерно на год, и то, если их удастся собрать", - приводит цифры Хроленко.
При этом заменять "истощенных" придется совершенно "сырыми" солдатами, продолжает он, поскольку профессионалов денацифицировали еще в 2022-ом и в начале 2023 года. Остальные боеспособные и обученные боевики уничтожены в ходе так называемого контрнаступления ВСУ летом прошлого года.
"Все что осталось - это просто вялотекущая катастрофа, и их попытка влить в эти старые меха молодое вино ни к чему не приведет, потому что солдаты - это не пирожки, нельзя их напечь в течение пяти минут. А в случае с летчиками F-16 - вообще нужны годы. У США и НАТО объективно нет средств, ресурсов, времени и мобилизационного потенциала на территории подконтрольной киевскому режиму", - констатирует эксперт.
Клоунада с переодеваниями
"И эти попытки какой-то клоунады на границах, добивание в приграничных боях вот этих специалистов ГУР (Главное управление разведки минобороны Украины - ред.) …обычно нормальная разведка предназначена для других целей. Она выявляет и обозначает цели, а уже армейские ударные средства наносят поражения", - продолжает Хроленко.
По его мнению, такие действия ГУР являются еще одним доказательством обреченного положения ВСУ, которые только и могут, что создавать информационный шум. Заявление о замене 330 тысяч "истощенных военнослужащих" - тоже часть информационного шума, убежден он.
"Все это блеф, какие-то костюмированные переодевания: визгу много, а шерсти мало: все равно, что стричь поросенка", - отметил Хроленко.
Многократное превосходство РФ
"Весной 2023 года ВСУ ежемесячно получали военную помощь в объеме до 2,7 млрд долларов. Сейчас с декабря всего 300 млн. Это - максимум протянуть две недели. При том, что предыдущие поставки железа либо сожжены
, либо пришли в негодность", - напоминает Хроленко.
В этой связи, по его мнению, даже при мобилизации 330 тысяч человек в ряды украинской армии, условий для успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения нет.
"Обреченность сквозит во всем, даже в признаниях ЦРУ о том, что только в случае прежних объемов помощи из США Украине она сможет выстоять на поле боя
. А объемов-то нет. Даже в американских СМИ признают, что Россия производит 250 тысяч снарядов в месяц - это втрое больше, чем все страны НАТО. Бронетехника - тоже многократное опережение. ВСУ сейчас в катастрофическом состоянии. Кроме шума они ничего сделать не могут - отсюда все эти "сотрясания воздуха", - заключает собеседник агентства.
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