https://crimea.ria.ru/20240306/novosti-svo-rossiyskie-voyska-unichtozhili-esche-odin-tank-abrams-1135461407.html

Новости СВО: российские войска уничтожили еще один танк Abrams

Новости СВО: российские войска уничтожили еще один танк Abrams - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Новости СВО: российские войска уничтожили еще один танк Abrams

Подразделения российской группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении в зоне СВО, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T15:35

2024-03-06T15:35

2024-03-06T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении в зоне СВО, сообщает Минобороны России.Также ВСУ на данном направлении за сутки потеряли до 460 боевиков, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук", четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", две американские гаубицы М119, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Российские подразделения на Авдеевском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся огневое поражение живой силе и технике шести механизированных и одной мотопехотной бригад ВСУ в районах Новопокровского, Очеретино, Новоселовки Первой и Торецка Донецкой Народной Республики.Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп ВСУ, а также девять контратак в районах Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки и Водяного ДНР.Минобороны РФ ранее уже сообщало об уничтожении танков Abrams на Авдеевском направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"Пункт управления ВСУ разбит под ДонецкомАрмия России громит врага и улучшает позиции – потери ВСУ за сутки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танки abrams, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф