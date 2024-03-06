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Новости СВО: российские войска уничтожили еще один танк Abrams - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Новости СВО: российские войска уничтожили еще один танк Abrams
Новости СВО: российские войска уничтожили еще один танк Abrams - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Новости СВО: российские войска уничтожили еще один танк Abrams
Подразделения российской группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении в зоне СВО, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T15:35
2024-03-06T15:51
танки abrams
новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении в зоне СВО, сообщает Минобороны России.Также ВСУ на данном направлении за сутки потеряли до 460 боевиков, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук", четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", две американские гаубицы М119, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Российские подразделения на Авдеевском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся огневое поражение живой силе и технике шести механизированных и одной мотопехотной бригад ВСУ в районах Новопокровского, Очеретино, Новоселовки Первой и Торецка Донецкой Народной Республики.Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп ВСУ, а также девять контратак в районах Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки и Водяного ДНР.Минобороны РФ ранее уже сообщало об уничтожении танков Abrams на Авдеевском направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"Пункт управления ВСУ разбит под ДонецкомАрмия России громит врага и улучшает позиции – потери ВСУ за сутки
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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танки abrams, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
Новости СВО: российские войска уничтожили еще один танк Abrams

Новости СВО: российские войска уничтожили еще один американский танк Abrams

15:35 06.03.2024 (обновлено: 15:51 06.03.2024)
 
© ROMEO GACADАмериканский танк M1A1 Abrams. Фото AFP
Американский танк M1A1 Abrams. Фото AFP
© ROMEO GACAD
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении в зоне СВО, сообщает Минобороны России.
"Противник потерял… два танка. Один из них, Abrams производства США, был уничтожен экипажем танка Т-72 Б3 с первого выстрела", – говорится в сообщении.
Также ВСУ на данном направлении за сутки потеряли до 460 боевиков, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук", четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", две американские гаубицы М119, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Российские подразделения на Авдеевском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся огневое поражение живой силе и технике шести механизированных и одной мотопехотной бригад ВСУ в районах Новопокровского, Очеретино, Новоселовки Первой и Торецка Донецкой Народной Республики.
Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп ВСУ, а также девять контратак в районах Бердычей, Тоненького, Первомайского, Орловки и Водяного ДНР.
Минобороны РФ ранее уже сообщало об уничтожении танков Abrams на Авдеевском направлении.
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Танки AbramsНовости СВОАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовостиМинистерство обороны РФ
 
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