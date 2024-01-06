https://crimea.ria.ru/20240106/punkt-upravleniya-vsu-razbit-pod-donetskom-1134020437.html
Пункт управления ВСУ разбит под Донецком
Пункт управления ВСУ разбит под Донецком - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Пункт управления ВСУ разбит под Донецком
Российские военные за минувшие сутки разбили пункт управления украинских боевиков под Донецком и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T13:44
2024-01-06T13:44
2024-01-06T13:44
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_477af2a78af07a2f40ef8571bdb1fe89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки разбили пункт управления украинских боевиков под Донецком и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Минобороны России.Кроме того, в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области.За сутки поражены 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 138-ми районах. Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахмутском районе разбит пункт управления разведкой ВСУ Разбиты командный пункт ВСУ и ангар с техникой: ход спецоперации На Купянском направлении уничтожены украинские ДРГ и иностранные наемники
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c31e3658393faf6708b69f920fb782b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), херсонская область
Пункт управления ВСУ разбит под Донецком
Минобороны: ВС РФ разбили под Донецком украинский пункт управления