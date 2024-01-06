https://crimea.ria.ru/20240106/punkt-upravleniya-vsu-razbit-pod-donetskom-1134020437.html

Пункт управления ВСУ разбит под Донецком

Пункт управления ВСУ разбит под Донецком - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Пункт управления ВСУ разбит под Донецком

Российские военные за минувшие сутки разбили пункт управления украинских боевиков под Донецком и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T13:44

2024-01-06T13:44

2024-01-06T13:44

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_477af2a78af07a2f40ef8571bdb1fe89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки разбили пункт управления украинских боевиков под Донецком и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Минобороны России.Кроме того, в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области.За сутки поражены 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 138-ми районах. Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахмутском районе разбит пункт управления разведкой ВСУ Разбиты командный пункт ВСУ и ангар с техникой: ход спецоперации На Купянском направлении уничтожены украинские ДРГ и иностранные наемники

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), херсонская область