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Пункт управления ВСУ разбит под Донецком - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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Пункт управления ВСУ разбит под Донецком
Пункт управления ВСУ разбит под Донецком - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Пункт управления ВСУ разбит под Донецком
Российские военные за минувшие сутки разбили пункт управления украинских боевиков под Донецком и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T13:44
2024-01-06T13:44
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министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки разбили пункт управления украинских боевиков под Донецком и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Минобороны России.Кроме того, в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области.За сутки поражены 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 138-ми районах. Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахмутском районе разбит пункт управления разведкой ВСУ Разбиты командный пункт ВСУ и ангар с техникой: ход спецоперации На Купянском направлении уничтожены украинские ДРГ и иностранные наемники
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РИА Новости Крым
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), херсонская область
Пункт управления ВСУ разбит под Донецком

Минобороны: ВС РФ разбили под Донецком украинский пункт управления

13:44 06.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ВС РФ
Работа инженерных подразделений ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки разбили пункт управления украинских боевиков под Донецком и склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Минобороны России.

"Ракетными войсками и артиллерией, оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен пункт управления оперативно-тактической группы "Донецк" в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области.
За сутки поражены 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 138-ми районах.
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Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская область
 
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