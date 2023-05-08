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В Бахмутском районе разбит пункт управления разведкой ВСУ

В Бахмутском районе разбит пункт управления разведкой ВСУ - РИА Новости Крым, 08.05.2023

В Бахмутском районе разбит пункт управления разведкой ВСУ

Армия России нанесла удар по пункту управления разведкой и складу боеприпасов в Бахмутском районе, здесь на Донецком направлении ВСУ потеряли почти 400 человек, РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T16:32

2023-05-08T16:32

2023-05-08T16:24

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удар по пункту управления разведкой и складу боеприпасов в Бахмутском районе, здесь на Донецком направлении ВСУ потеряли почти 400 человек, что больше половины всех суточных безвозвратных потерь противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев уточнил, что силами штурмовой и армейской авиации Южного военного округа была поражена живая сила подразделений ВСУ не только в районе Артемовска, но и у села Веселое.Также офицер проинформировал, что авиация "Южной" группировки войск ударила по пункту управления разведкой и складу боеприпасов 81-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка (Бахмутский р-н).Кроме того, артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск выполнены огневые налеты по пунктам временной дислокации 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в Ласточкино и Авдеевке. Ракетными ударами поражены пункты временной дислокации 50-й и 30-й бригад украинских войск в районе Дружковки и Часова Яра.За сутки потери противника на Донецком направлении составили более 380-ти украинских военнослужащих и наемников, уточнили в Минобороны. Еще 70 украинских военнослужащих уничтожены на Красно-Лиманском направлении в результате ударов авиации и артиллерии "Западной" группировки войск ВС РФ. Столько же убитыми противник потерял на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Более сотни человек украинская армия утратила на Херсонском и Купянском направлениях.Общие суточные потери противника на основных направлениях в зоне СВО превысили 625 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:На Купянском направлении уничтожены украинские ДРГ и иностранные наемники На Запорожском направлении уничтожена разведгруппа ВСУ

артемовск

украина

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