https://crimea.ria.ru/20230529/razbity-komandnyy-punkt-vsu-i-angar-s-tekhnikoy-khod-spetsoperatsii-1129052204.html
Разбиты командный пункт ВСУ и ангар с техникой: ход спецоперации
Разбиты командный пункт ВСУ и ангар с техникой: ход спецоперации - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Разбиты командный пункт ВСУ и ангар с техникой: ход спецоперации
Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации более 420 украинских боевиков и порядка 30 единиц военной техники, в том числе иностранного... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T16:37
2023-05-29T16:37
2023-05-29T16:37
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации более 420 украинских боевиков и порядка 30 единиц военной техники, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах", - говорится в сообщении.Купянское направлениеУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка, Глушковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики."В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - проинформировали в ведомстве.Красный ЛиманНа этом направлении работает группировка войск "Центр". Российские силы нанесли удары по подразделениям противника возле Макеевки, Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в Донецкой Народной Республике."Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, а также два пикапа, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.Донецкое направлениеВ результате активных действий, ударов авиации и огня артиллерии группировки войск "Южная" в течение суток ликвидировано около 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-30.Южно-Донецкое и Запорожское направленияАвиационным и артиллерийским огнем группировки войск "Восток" поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Угледар, Малиновка, Белогорье и Каменское. За сутки здесь уничтожено около 140 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.Кроме того, возле донецкого поселка Отрадное разбит склад боеприпасов ВСУ.В районе населенного пункта Авдеевка поражены командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.Херсонское направлениеРоссийские силы в течение суток наносили огневое поражение, в результате чего уничтожено около 20 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица Д-30 и две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика".Также в районе населенного пункта Берислав Херсонской области поражен ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады территориальной обороны.Как сообщалось, средствами противовоздушной обороны в течение минувшего дня перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 14 беспилотных летательных аппаратов.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар по Хмельницкому: разбиты пять единиц авиатехники и ВППТри дальнобойные ракеты Storm Shadow сбиты российской ПВОВС России нанесли мощный удар по аэродромам Украины
https://crimea.ria.ru/20230529/zapad-podderzhivaet-zhelanie-kieva-ustroit-genotsid-v-krymu--lavrov-1129047285.html
https://crimea.ria.ru/20230529/pochemu-f-16-ne-pomogut-ukraine-v-zone-svo--amerikanskie-eksperty-1129029225.html
https://crimea.ria.ru/20230529/chto-seychas-proiskhodit-v-khersone--otvet-saldo-1129043921.html
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министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации более 420 украинских боевиков и порядка 30 единиц военной техники, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах", - говорится в сообщении.
Купянское направление
Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка, Глушковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
"В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - проинформировали в ведомстве.
Красный Лиман
На этом направлении работает группировка войск "Центр". Российские силы нанесли удары по подразделениям противника возле Макеевки, Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в Донецкой Народной Республике.
"Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, а также два пикапа, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
Донецкое направление
В результате активных действий, ударов авиации и огня артиллерии группировки войск "Южная" в течение суток ликвидировано около 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-30.
"Около Орловки Донецкой Народной Республики разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. А возле Максимильяновки - два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - уточняется в сводке.
Южно-Донецкое и Запорожское направления
Авиационным и артиллерийским огнем группировки войск "Восток" поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Угледар, Малиновка, Белогорье и Каменское. За сутки здесь уничтожено около 140 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.
Кроме того, возле донецкого поселка Отрадное разбит склад боеприпасов ВСУ.
В районе населенного пункта Авдеевка поражены командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.
Херсонское направление
Российские силы в течение суток наносили огневое поражение, в результате чего уничтожено около 20 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица Д-30 и две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика".
Также в районе населенного пункта Берислав Херсонской области поражен ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады территориальной обороны.
Как сообщалось, средствами противовоздушной обороны в течение минувшего дня перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow
и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 14 беспилотных летательных аппаратов.
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