https://crimea.ria.ru/20230529/tri-dalnoboynye-rakety-storm-shadow-sbity-rossiyskoy-pvo-1129050663.html

Три дальнобойные ракеты Storm Shadow сбиты российской ПВО

Три дальнобойные ракеты Storm Shadow сбиты российской ПВО - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Три дальнобойные ракеты Storm Shadow сбиты российской ПВО

Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 13 снарядов HIMARS и 14 беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T15:43

2023-05-29T15:43

2023-05-29T15:43

министерство обороны рф

сво

пво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

storm shadow

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 13 снарядов HIMARS и 14 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Дроны сбиты на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 371 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 324 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что британские ракеты Storm Shadow являются достаточно серьезным оружием, однако российская армия обладает широким ассортиментом средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ) для эффективного отражения таких атак.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбитьРазбиты пункты управления ВСУ и уничтожены 500 человек: хроника СВОРоссийская ПВО сбила две дальнобойные ракеты Storm Shadow и 12 дронов

https://crimea.ria.ru/20230529/vs-rossii-nanesli-moschnyy-udar-po-aerodromam-ukrainy-1129045550.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

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министерство обороны рф, сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), storm shadow, события в донбассе, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область