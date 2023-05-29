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Три дальнобойные ракеты Storm Shadow сбиты российской ПВО - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Три дальнобойные ракеты Storm Shadow сбиты российской ПВО
Три дальнобойные ракеты Storm Shadow сбиты российской ПВО - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Три дальнобойные ракеты Storm Shadow сбиты российской ПВО
Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 13 снарядов HIMARS и 14 беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T15:43
2023-05-29T15:43
министерство обороны рф
сво
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
storm shadow
события в донбассе
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 13 снарядов HIMARS и 14 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Дроны сбиты на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 371 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 324 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что британские ракеты Storm Shadow являются достаточно серьезным оружием, однако российская армия обладает широким ассортиментом средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ) для эффективного отражения таких атак.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбитьРазбиты пункты управления ВСУ и уничтожены 500 человек: хроника СВОРоссийская ПВО сбила две дальнобойные ракеты Storm Shadow и 12 дронов
https://crimea.ria.ru/20230529/vs-rossii-nanesli-moschnyy-udar-po-aerodromam-ukrainy-1129045550.html
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министерство обороны рф, сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), storm shadow, события в донбассе, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область
Три дальнобойные ракеты Storm Shadow сбиты российской ПВО

Минобороны: российские силы ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

15:43 29.05.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО ЮВО на Запорожском направлении
Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 13 снарядов HIMARS и 14 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Дроны сбиты на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 371 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 324 танка и другие виды боевой техники и вооружения.
Ранее военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что британские ракеты Storm Shadow являются достаточно серьезным оружием, однако российская армия обладает широким ассортиментом средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ) для эффективного отражения таких атак.
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Министерство обороны РФСВОПВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Storm ShadowСобытия в ДонбассеЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская область
 
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