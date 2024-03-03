https://crimea.ria.ru/20240303/armiya-rossii-gromit-vraga-i-uluchshaet-pozitsii--poteri-vsu-za-sutki-1135377076.html

Армия России громит врага и улучшает позиции – потери ВСУ за сутки

Армия России громит врага и улучшает позиции – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Армия России громит врага и улучшает позиции – потери ВСУ за сутки

Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации еще 1025 украинских боевиков, отразили 23 атаки и контратаки противника, разбили вражескую технику и... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T15:03

2024-03-03T15:03

2024-03-03T15:03

министерство обороны рф

новости сво

новые регионы россии

авдеевка

купянск

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации еще 1025 украинских боевиков, отразили 23 атаки и контратаки противника, разбили вражескую технику и заняли более выгодные рубежи. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении отражено пять атак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы – М777 и М198, а также орудие Д-20.На Донецком направлении заняты более выгодные рубежи, отражены три атаки противника. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.На Авдеевском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю, отразили 11 контратак и две атаки ВСУ. Противник потерял до 460 боевиков, три танка, пять боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Поражены польская самоходная артиллерийская установка Krab, два орудия "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении также заняты более выгодные рубежи и позиции. Вражеские потери – свыше 250 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град".На Херсонском направлении в районе Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили свыше 40 военнослужащих и пять автомобилей. Поражены две артиллерийские системы М777, орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Сутками ранее Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили порядка 935 боевиков, склад боеприпасов и технику иностранного производства ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Это была дорога смерти: ВСУ сделали шокирующее заявление об Авдеевке Сырский раскритиковал подготовку командиров и заявил о кадровых решенияхУничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"

новые регионы россии

авдеевка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, авдеевка, купянск, вооруженные силы россии, потери всу