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Войска России ликвидировали более 930 боевиков ВСУ за сутки
Войска России ликвидировали более 930 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Войска России ликвидировали более 930 боевиков ВСУ за сутки
Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили порядка 935 боевиков, склад боеприпасов и технику иностранного производства ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T15:07
2024-03-02T15:07
2024-03-02T15:07
новости сво
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вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили порядка 935 боевиков, склад боеприпасов и технику иностранного производства ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Больше всего потерь Киев понес на Донецком направлении, где российские подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.Кроме того, на данном направлении военными ВС РФ уничтожено американское буксируемое орудие М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Занимать более выгодные рубежи российские воска продолжили на Авдеевском направлении. Подразделения группировки войск "Центр" отразили восемь атак противника, который потерял до 160 военнослужащих, а также военную технику, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США.До 270 боевиков ликвидировано ВС РФ на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток". В числе уничтоженной техники самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и гаубица "Мста-Б".На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах", - добавили в Минобороны.Ранее сообщалось, что армия России улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении и заняла более выгодные позиции и рубежи на Донецком и Авдеевском направлениях.Утром 2 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале выступил с критикой командования ВСУ. По его словам, уровень подготовки и опыта командиров ряда бригад вооруженных сил Украины на восточном фронте не позволяет им держать позиции и сдерживать атаки российских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВОУничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"Российские войска освободили Ласточкино
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , херсонская область, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, харьковская область
Войска России ликвидировали более 930 боевиков ВСУ за сутки
ВСУ потеряли более 930 боевиков, склады боеприпасов и иностранную технику
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили порядка 935 боевиков, склад боеприпасов и технику иностранного производства ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Больше всего потерь Киев понес на Донецком направлении, где российские подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.
"ВСУ потеряли свыше 390 военнослужащих. Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, на данном направлении военными ВС РФ уничтожено американское буксируемое орудие М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Занимать более выгодные рубежи российские воска продолжили на Авдеевском направлении. Подразделения группировки войск "Центр" отразили восемь атак противника, который потерял до 160 военнослужащих, а также военную технику, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США.
До 270 боевиков ликвидировано ВС РФ на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток". В числе уничтоженной техники самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и гаубица "Мста-Б".
На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах", - добавили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что армия России улучшила положение
по переднему краю на Купянском направлении и заняла более выгодные позиции и рубежи на Донецком и Авдеевском направлениях.
Утром 2 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале выступил с критикой
командования ВСУ. По его словам, уровень подготовки и опыта
командиров ряда бригад вооруженных сил Украины на восточном фронте
не позволяет им держать позиции и сдерживать атаки российских войск.
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