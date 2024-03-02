Рейтинг@Mail.ru
Войска России ликвидировали более 930 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240302/voyska-rossii-likvidirovali-bolee-930-boevikov-vsu-za-sutki-1135359851.html
Войска России ликвидировали более 930 боевиков ВСУ за сутки
Войска России ликвидировали более 930 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Войска России ликвидировали более 930 боевиков ВСУ за сутки
Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили порядка 935 боевиков, склад боеприпасов и технику иностранного производства ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T15:07
2024-03-02T15:07
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1a/1135219769_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9fe30d3cecbffbaca37dc9518f937843.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили порядка 935 боевиков, склад боеприпасов и технику иностранного производства ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Больше всего потерь Киев понес на Донецком направлении, где российские подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.Кроме того, на данном направлении военными ВС РФ уничтожено американское буксируемое орудие М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Занимать более выгодные рубежи российские воска продолжили на Авдеевском направлении. Подразделения группировки войск "Центр" отразили восемь атак противника, который потерял до 160 военнослужащих, а также военную технику, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США.До 270 боевиков ликвидировано ВС РФ на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток". В числе уничтоженной техники самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и гаубица "Мста-Б".На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах", - добавили в Минобороны.Ранее сообщалось, что армия России улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении и заняла более выгодные позиции и рубежи на Донецком и Авдеевском направлениях.Утром 2 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале выступил с критикой командования ВСУ. По его словам, уровень подготовки и опыта командиров ряда бригад вооруженных сил Украины на восточном фронте не позволяет им держать позиции и сдерживать атаки российских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВОУничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"Российские войска освободили Ласточкино
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1a/1135219769_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8361503bd0b1c4d207eaae282dddd8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , херсонская область, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, харьковская область
Войска России ликвидировали более 930 боевиков ВСУ за сутки

ВСУ потеряли более 930 боевиков, склады боеприпасов и иностранную технику

15:07 02.03.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТанк в зоне СВО
Танк в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили порядка 935 боевиков, склад боеприпасов и технику иностранного производства ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Больше всего потерь Киев понес на Донецком направлении, где российские подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.
"ВСУ потеряли свыше 390 военнослужащих. Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, на данном направлении военными ВС РФ уничтожено американское буксируемое орудие М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Занимать более выгодные рубежи российские воска продолжили на Авдеевском направлении. Подразделения группировки войск "Центр" отразили восемь атак противника, который потерял до 160 военнослужащих, а также военную технику, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США.
До 270 боевиков ликвидировано ВС РФ на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток". В числе уничтоженной техники самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и гаубица "Мста-Б".
На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах", - добавили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что армия России улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении и заняла более выгодные позиции и рубежи на Донецком и Авдеевском направлениях.
Утром 2 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале выступил с критикой командования ВСУ. По его словам, уровень подготовки и опыта командиров ряда бригад вооруженных сил Украины на восточном фронте не позволяет им держать позиции и сдерживать атаки российских войск.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВО
Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"
Российские войска освободили Ласточкино
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеХарьковская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Персидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае
15:07Войска России ликвидировали более 930 боевиков ВСУ за сутки
14:47Четыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области
14:31Армия РФ улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении
14:23Пострадавшим от ЧП в Санкт-Петербурге выплатят компенсации
14:09Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВО
14:04Реставрация шести объектов Ханского дворца в Бахчисарае завершена
13:48Авдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин
13:30Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем СВО Вячеславом Зверевым
13:18Найденный на берегу в Евпатории дельфин начал есть и пошел на поправку
12:46В Германии признали подлинность записи переговоров об ударах по Крыму
12:28Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе
12:00Инвестиционную стратегию Херсонской области презентуют на ПМЭФ-2024
11:39Мирный житель погиб при ударе ВСУ по левобережью Херсонщины
11:16Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге
11:06В Краснодаре ученица принесла в школу нож: сообщение проверяет полиция
10:46Сырский раскритиковал подготовку командиров и заявил о кадровых решениях
10:28Бравада Макрона и "слив" Шольца: к чему готовится Европа
10:02Микроавтобус опрокинулся в Севастополе: погиб водитель
09:36Двух женщин спасли в горах под Судаком
Лента новостейМолния