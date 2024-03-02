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Армия РФ улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Армия РФ улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении
Армия РФ улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Армия РФ улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении
Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, а также заняли более выгодные рубежи на Донецком и Авдеевском... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, а также заняли более выгодные рубежи на Донецком и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сводке Минобороны.На Донецком направлении российские войска "Южного" подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ, ликвидировав 390 боевиков.На Авдеевском направлении выгодные позиции заняли подразделения группировки войск "Центр". "В районах населенных пунктов Петровское, Ленинское и Орловка Донецкой Народной Республики отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Противник потерял до 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США, а также гаубицу "Мста-Б", - добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВОРВСН России провели учебный пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"Армия России перешла на новый уровень боевых возможностей - эксперт
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, харьковская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Армия РФ улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - Минобороны

14:31 02.03.2024 (обновлено: 14:41 02.03.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРоссийский военный в зоне СВО
Российский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, а также заняли более выгодные рубежи на Донецком и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сводке Минобороны.

"На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено огневое поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.

На Донецком направлении российские войска "Южного" подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ, ликвидировав 390 боевиков.
На Авдеевском направлении выгодные позиции заняли подразделения группировки войск "Центр".
"В районах населенных пунктов Петровское, Ленинское и Орловка Донецкой Народной Республики отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Противник потерял до 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley производства США, а также гаубицу "Мста-Б", - добавили в Минобороны.
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