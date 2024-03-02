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Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВО
Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВО - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВО
Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять крылатых ракет Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T14:09
2024-03-02T14:09
2024-03-02T14:13
министерство обороны рф
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storm shadow
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять крылатых ракет Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 107 украинских беспилотников над новыми регионами России.Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 13 969 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15 323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8259 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 257 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:РВСН России провели учебный пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"Работа российских ПВО: еще почти сто дронов ВСУ уничтожены за сутки
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министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине, storm shadow, himars
Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВО
Российские системы ПВО сбили 5 ракет Storm Shadow и 7 снарядов HIMARS - Минобороны
14:09 02.03.2024 (обновлено: 14:13 02.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять крылатых ракет Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, уничтожены 107 украинских беспилотников над новыми регионами России.
"Дроны сбиты в районах населенных пунктов Ясиноватая, Павловка Донецкой Народной Республики, Змиевка, Троицкое, Новокраснянка, Голиково Луганской Народной Республики, Новопрокоповка, Копани, Шевченково, Сладкая Балка Запорожской области, Колодезное Харьковской области и Черноморовка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 13 969 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15 323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8259 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 257 единиц специальной военной автомобильной техники.
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