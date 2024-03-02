https://crimea.ria.ru/20240302/pyat-storm-shadow-i-sem-himars-sbity-rossiyskimi-pvo-1135358623.html

Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВО

Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВО - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВО

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять крылатых ракет Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T14:09

2024-03-02T14:09

2024-03-02T14:13

министерство обороны рф

новости сво

пво

вооруженные силы россии

поставки западного оружия украине

storm shadow

himars

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять крылатых ракет Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 107 украинских беспилотников над новыми регионами России.Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 13 969 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15 323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8259 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 257 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:РВСН России провели учебный пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"Работа российских ПВО: еще почти сто дронов ВСУ уничтожены за сутки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине, storm shadow, himars