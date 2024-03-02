Рейтинг@Mail.ru
Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВО - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240302/pyat-storm-shadow-i-sem-himars-sbity-rossiyskimi-pvo-1135358623.html
Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВО
Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВО - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВО
Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять крылатых ракет Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T14:09
2024-03-02T14:13
министерство обороны рф
новости сво
пво
вооруженные силы россии
поставки западного оружия украине
storm shadow
himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134596173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c10674a6164106660b92316c75d433.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять крылатых ракет Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 107 украинских беспилотников над новыми регионами России.Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 13 969 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15 323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8259 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 257 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:РВСН России провели учебный пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"Работа российских ПВО: еще почти сто дронов ВСУ уничтожены за сутки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134596173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_874c65242e92550612cc4dd8a0640417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине, storm shadow, himars
Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВО

Российские системы ПВО сбили 5 ракет Storm Shadow и 7 снарядов HIMARS - Минобороны

14:09 02.03.2024 (обновлено: 14:13 02.03.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять крылатых ракет Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, уничтожены 107 украинских беспилотников над новыми регионами России.
"Дроны сбиты в районах населенных пунктов Ясиноватая, Павловка Донецкой Народной Республики, Змиевка, Троицкое, Новокраснянка, Голиково Луганской Народной Республики, Новопрокоповка, Копани, Шевченково, Сладкая Балка Запорожской области, Колодезное Харьковской области и Черноморовка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 13 969 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15 323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8259 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 257 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
РВСН России провели учебный пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ "Купянск"
Работа российских ПВО: еще почти сто дронов ВСУ уничтожены за сутки
 
Министерство обороны РФНовости СВОПВОВооруженные силы РоссииПоставки западного оружия УкраинеStorm ShadowHIMARS
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Персидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае
15:07Войска России ликвидировали более 930 боевиков ВСУ за сутки
14:47Четыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области
14:31Армия РФ улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении
14:23Пострадавшим от ЧП в Санкт-Петербурге выплатят компенсации
14:09Пять Storm Shadow и семь HIMARS сбиты российскими ПВО
14:04Реставрация шести объектов Ханского дворца в Бахчисарае завершена
13:48Авдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя - Хуснуллин
13:30Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем СВО Вячеславом Зверевым
13:18Найденный на берегу в Евпатории дельфин начал есть и пошел на поправку
12:46В Германии признали подлинность записи переговоров об ударах по Крыму
12:28Три человека пострадали и трое эвакуированы на пожаре в Севастополе
12:00Инвестиционную стратегию Херсонской области презентуют на ПМЭФ-2024
11:39Мирный житель погиб при ударе ВСУ по левобережью Херсонщины
11:16Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Санкт-Петербурге
11:06В Краснодаре ученица принесла в школу нож: сообщение проверяет полиция
10:46Сырский раскритиковал подготовку командиров и заявил о кадровых решениях
10:28Бравада Макрона и "слив" Шольца: к чему готовится Европа
10:02Микроавтобус опрокинулся в Севастополе: погиб водитель
09:36Двух женщин спасли в горах под Судаком
Лента новостейМолния