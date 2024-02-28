https://crimea.ria.ru/20240228/rabota-rossiyskikh-pvo-esche-pochti-sto-dronov-vsu-unichtozheny-za-sutki-1135277341.html

Работа российских ПВО: еще почти сто дронов ВСУ уничтожены за сутки

Работа российских ПВО: еще почти сто дронов ВСУ уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Работа российских ПВО: еще почти сто дронов ВСУ уничтожены за сутки

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 99 украинских беспилотников в зоне спецоперации, а также сбили три снаряда HIMARS, сообщает в среду Минобороны... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T14:02

2024-02-28T14:02

2024-02-28T14:06

himars

новости сво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новые регионы россии

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111172/23/1111722367_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_3b044d5025d4ea3342e40f0a8cd9b3e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 99 украинских беспилотников в зоне спецоперации, а также сбили три снаряда HIMARS, сообщает в среду Минобороны России.Также, по данным МО, за сутки сбиты еще три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 13622 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15266 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8203 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19179 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки лишились еще одного Су-25 и 69 беспилотниковРабота российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки ПВО отразили атаки украинских беспилотников на три региона России

новые регионы россии

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

himars, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, новые регионы россии, харьковская область