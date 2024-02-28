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Работа российских ПВО: еще почти сто дронов ВСУ уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Работа российских ПВО: еще почти сто дронов ВСУ уничтожены за сутки
Работа российских ПВО: еще почти сто дронов ВСУ уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Работа российских ПВО: еще почти сто дронов ВСУ уничтожены за сутки
Российские средства ПВО за сутки уничтожили 99 украинских беспилотников в зоне спецоперации, а также сбили три снаряда HIMARS, сообщает в среду Минобороны... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T14:02
2024-02-28T14:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 99 украинских беспилотников в зоне спецоперации, а также сбили три снаряда HIMARS, сообщает в среду Минобороны России.Также, по данным МО, за сутки сбиты еще три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 13622 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15266 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8203 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19179 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки лишились еще одного Су-25 и 69 беспилотниковРабота российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки ПВО отразили атаки украинских беспилотников на три региона России
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himars, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, новые регионы россии, харьковская область
Работа российских ПВО: еще почти сто дронов ВСУ уничтожены за сутки

Минобороны: российские ПВО за сутки уничтожили 99 украинских беспилотников

14:02 28.02.2024 (обновлено: 14:06 28.02.2024)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкВнезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа
Внезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 99 украинских беспилотников в зоне спецоперации, а также сбили три снаряда HIMARS, сообщает в среду Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Араповка, Троицкое, Новоникольское Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Также, по данным МО, за сутки сбиты еще три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 575 самолетов, 267 вертолетов, 13622 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15266 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8203 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19179 единиц специальной военной автомобильной техники.
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HIMARSНовости СВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОНовые регионы РоссииХарьковская область
 
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