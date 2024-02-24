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ПВО отразили атаки украинских беспилотников на три региона России - РИА Новости Крым, 24.02.2024
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ПВО отразили атаки украинских беспилотников на три региона России
ПВО отразили атаки украинских беспилотников на три региона России - РИА Новости Крым, 24.02.2024
ПВО отразили атаки украинских беспилотников на три региона России
Четыре украинских дрона сбиты в ночь на субботу над Липецкой, Курской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T07:03
2024-02-24T07:16
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
липецкая область
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тульская область
россия
новости
игорь артамонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Четыре украинских дрона сбиты в ночь на субботу над Липецкой, Курской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны.Попытки беспилотных террористических атак боевики предпринимали в течение двух часов.Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, ночью в регионе горел один из цехов Новолипецкого металлургического комбината.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне вечером российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУВ Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеБеспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, липецкая область, курская область, тульская область, россия, новости, игорь артамонов
ПВО отразили атаки украинских беспилотников на три региона России

Российские ПВО сбили беспилотники над Липецкой, Курской и Тульской областями

07:03 24.02.2024 (обновлено: 07:16 24.02.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Четыре украинских дрона сбиты в ночь на субботу над Липецкой, Курской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны.
Попытки беспилотных террористических атак боевики предпринимали в течение двух часов.
"С 00.20 до 02.00 пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Курской (1 БПЛА), Липецкой (2 БПЛА) областей и уничтожен БПЛА над территорией Тульской области",- сказано в сообщении.
Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, ночью в регионе горел один из цехов Новолипецкого металлургического комбината.

"Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует. По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют", - написал Артамонов около 4 часов утра в своем Telegram-канале.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне вечером российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.
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Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияЛипецкая областьКурская областьТульская областьРоссияНовостиИгорь Артамонов
 
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