https://crimea.ria.ru/20240224/pvo-otrazili-ataki-ukrainskikh-bespilotnikov-na-tri-regiona-rossii-1135182598.html

ПВО отразили атаки украинских беспилотников на три региона России

ПВО отразили атаки украинских беспилотников на три региона России - РИА Новости Крым, 24.02.2024

ПВО отразили атаки украинских беспилотников на три региона России

Четыре украинских дрона сбиты в ночь на субботу над Липецкой, Курской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T07:03

2024-02-24T07:03

2024-02-24T07:16

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

липецкая область

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россия

новости

игорь артамонов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Четыре украинских дрона сбиты в ночь на субботу над Липецкой, Курской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны.Попытки беспилотных террористических атак боевики предпринимали в течение двух часов.Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, ночью в регионе горел один из цехов Новолипецкого металлургического комбината.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне вечером российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУВ Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеБеспилотник ВСУ атаковал Брянскую область

липецкая область

курская область

тульская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, липецкая область, курская область, тульская область, россия, новости, игорь артамонов