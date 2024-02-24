ПВО отразили атаки украинских беспилотников на три региона России
Российские ПВО сбили беспилотники над Липецкой, Курской и Тульской областями
07:03 24.02.2024 (обновлено: 07:16 24.02.2024)
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Четыре украинских дрона сбиты в ночь на субботу над Липецкой, Курской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны.
Попытки беспилотных террористических атак боевики предпринимали в течение двух часов.
"С 00.20 до 02.00 пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Курской (1 БПЛА), Липецкой (2 БПЛА) областей и уничтожен БПЛА над территорией Тульской области",- сказано в сообщении.
Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, ночью в регионе горел один из цехов Новолипецкого металлургического комбината.
"Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует. По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют", - написал Артамонов около 4 часов утра в своем Telegram-канале.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне вечером российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.
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