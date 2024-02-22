https://crimea.ria.ru/20240222/bespilotnik-vsu-atakoval-bryanskuyu-oblast--1135167342.html
Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T22:39
2024-02-22T22:39
2024-02-22T22:43
брянск
брянская область
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
александр богомаз
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Как уточнили в Минобороны РФ, беспилотник самолетного типа был уничтожен около 21.30 мск.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля.Читайте на РИА Новости Крым:ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчинаВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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брянск, брянская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, александр богомаз, безопасность
Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Брянской области
22:39 22.02.2024 (обновлено: 22:43 22.02.2024)