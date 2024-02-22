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Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T22:39
2024-02-22T22:43
брянск
брянская область
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
александр богомаз
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Как уточнили в Минобороны РФ, беспилотник самолетного типа был уничтожен около 21.30 мск.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля.Читайте на РИА Новости Крым:ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчинаВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина
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РИА Новости Крым
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брянск, брянская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, александр богомаз, безопасность
Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область

Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Брянской области

22:39 22.02.2024 (обновлено: 22:43 22.02.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз в Telegram-канале.
Как уточнили в Минобороны РФ, беспилотник самолетного типа был уничтожен около 21.30 мск.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля.
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БрянскБрянская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиАлександр БогомазБезопасность
 
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22:59Главное за день: 22 февраля
22:39Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
22:03Главные новости Крыма: 22 февраля
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