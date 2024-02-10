https://crimea.ria.ru/20240210/vsu-byut-artilleriey-po-grazhdanskim-v-khersonskoy-oblasti-35-priletov-1134846123.html

ВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетов

ВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетов - РИА Новости Крым, 10.02.2024

ВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетов

Киевский режим продолжает терроризировать мирное население левобережья Херсонской области. За минувшие сутки по объектам гражданской инфраструктуры ВСУ... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T13:49

2024-02-10T13:49

2024-02-10T13:49

херсонская область

обстрелы всу

алешки

днепряны

новая каховка

корсунка

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает терроризировать мирное население левобережья Херсонской области. За минувшие сутки по объектам гражданской инфраструктуры ВСУ выпустили еще 35 снарядов из ствольной артиллерии, сообщили экстренные службы.Днем в пятницу ВСУ нанесли 20 ударов из ствольной артиллерии. Наиболее массированному обстрелу подверглись город Алешки и поселок Днепряны в Новой Каховке. Здесь зафиксировано семь и шесть прилетов соответственно. Кроме того, по Козачьим Лагерям противник выпустил два снаряда, еще два – по Сагам, по Корсунке – три."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Масловка, Песчановка, Алешки, Днепряны", – сказано в сообщении.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Днем ранее в экстренных службах региона сообщили о восьми населенных пунктах, оказавшихся под огнем ВСУ.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова десятки прилетов – ВСУ продолжают атаки на левобережье ХерсонщиныВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщинаЛевобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ – более 60 прилетов за сутки

https://crimea.ria.ru/20240209/iz-obstrelivaemoy-vsu-novoy-kakhovki-vyvezli-arkhiv-sotsfonda-1134828463.html

херсонская область

алешки

днепряны

новая каховка

корсунка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, алешки, днепряны, новая каховка, корсунка, происшествия, новости