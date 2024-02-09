https://crimea.ria.ru/20240209/ezhednevnyy-terror-mirnykh-vsu-byut-po-khersonskoy-oblasti-1134820463.html

Ежедневный террор мирных: ВСУ бьют по Херсонской области

Ежедневный террор мирных: ВСУ бьют по Херсонской области - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Ежедневный террор мирных: ВСУ бьют по Херсонской области

Украинские боевики ежедневно обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. За минувшие сутки под удары ВСУ попали... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T10:21

2024-02-09T10:21

2024-02-09T10:21

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Украинские боевики ежедневно обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. За минувшие сутки под удары ВСУ попали восемь населенных пунктов, из ствольной артиллерии выпущено 38 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона."Вчера днем ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области России. По городу Алешки было выпущено пять снарядов, по Днепрянам – четыре, по три по Козачьим Лагерям и Корсунке, еще по два – по Старой Збурьевке и Новой Маячке", – сказано в сообщении.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов. Обстрелам подверглись Алешки, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Голая Пристань.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.В начале февраля ВСУ выпустили еще 47 снарядов по восьми населенным пунктам левого берега Херсонской области. В среду ВСУ атаковали Новую Каховку, в результате были ранены двое мирных жителей, один из которых вскоре скончался.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова десятки прилетов – ВСУ продолжают атаки на левобережье ХерсонщиныВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщинаЛевобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ – более 60 прилетов за сутки

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, происшествия, новости