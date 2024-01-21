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Левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ – более 60 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ – более 60 прилетов за сутки
Левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ – более 60 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ – более 60 прилетов за сутки
Украинские боевики днем и ночью обстреливают левобережье Херсонской области. За минувшие сутки по мирным населенным пунктам и инфраструктуре было выпущено 63... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T10:47
2024-01-21T10:47
обстрелы всу
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
алешки
новые регионы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики днем и ночью обстреливают левобережье Херсонской области. За минувшие сутки по мирным населенным пунктам и инфраструктуре было выпущено 63 снаряда из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных служба региона.В частности, днем зафиксировано 44 "прилета" по населенным пунктам Крынки, Новые Лагеря, Казачьи Лагеря, Алешки, Саги и Песчановка.В течение ночи артобстрел продолжился. Было выпущено в общей сложности 19 снарядов. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись Старая Збурьевка, Обрывка, Алешки, Днепряны и Крынки.Накануне губернатор области Владимир Сальдо сообщил, что бойцы российской группировки "Днепр" нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ, которые пытались возобновить поставку боеприпасов и предприняли отправку десанта через реку к Крынкам.Читайте также на РИА Новости Крым:Под обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной Херсонщины900 боевиков за сутки потерял противник в зоне СВОВСУ атаковали дронами Смоленскую и Тульскую области
херсонская область
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обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), алешки, новые регионы россии, новости сво, новости
Левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ – более 60 прилетов за сутки

Украинские боевики выпустили по Левобережью Херсонской области еще 63 снаряда

10:47 21.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ ремонтируют сломанную боевую технику
Солдаты ВСУ ремонтируют сломанную боевую технику
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики днем и ночью обстреливают левобережье Херсонской области. За минувшие сутки по мирным населенным пунктам и инфраструктуре было выпущено 63 снаряда из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных служба региона.
В частности, днем зафиксировано 44 "прилета" по населенным пунктам Крынки, Новые Лагеря, Казачьи Лагеря, Алешки, Саги и Песчановка.
В течение ночи артобстрел продолжился. Было выпущено в общей сложности 19 снарядов. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись Старая Збурьевка, Обрывка, Алешки, Днепряны и Крынки.
Накануне губернатор области Владимир Сальдо сообщил, что бойцы российской группировки "Днепр" нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ, которые пытались возобновить поставку боеприпасов и предприняли отправку десанта через реку к Крынкам.
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Обстрелы ВСУХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)АлешкиНовые регионы РоссииНовости СВОНовости
 
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