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Под обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной Херсонщины - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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Под обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной Херсонщины
Под обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной Херсонщины - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Под обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной Херсонщины
ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за минувшие сутки украинские боевики 74 раза били по 11 населенным пунктам... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T10:15
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херсонская область
новости
алешки
голая пристань
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за минувшие сутки украинские боевики 74 раза били по 11 населенным пунктам региона, сообщают экстренные службы региона.В течение дня украинские неонацисты 16 раз били из ствольной артиллерии по Крынкам, семь раз по Алешкам, по шесть ударов зафиксировано в Днепрянах и Козачьих Лагерях, по пять – в Корсунке и Песчановке, четыре в Голой Пристани, три – в Великой Лепетихе.Мирное херсонское левобережье постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 13 января над поселком Чаплынка в Херсонской области российскими средствами противовоздушной обороны сбиты украинские ракеты реактивных систем залпового огня. Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночьНесколько украинских ДРГ уничтожены при высадке на левом берегу ДнепраВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водитель
херсонская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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херсонская область, новости, алешки, голая пристань, обстрелы всу
Под обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной Херсонщины

Под обстрелами ВСУ 11 населенных пунктов Херсонщины – экстренные службы

10:15 16.01.2024 (обновлено: 10:18 16.01.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за минувшие сутки украинские боевики 74 раза били по 11 населенным пунктам региона, сообщают экстренные службы региона.
В течение дня украинские неонацисты 16 раз били из ствольной артиллерии по Крынкам, семь раз по Алешкам, по шесть ударов зафиксировано в Днепрянах и Козачьих Лагерях, по пять – в Корсунке и Песчановке, четыре в Голой Пристани, три – в Великой Лепетихе.

"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Алешки, Крынки, Саги, Солонцы, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – сказано в сообщении.

Мирное херсонское левобережье постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 13 января над поселком Чаплынка в Херсонской области российскими средствами противовоздушной обороны сбиты украинские ракеты реактивных систем залпового огня.
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