https://crimea.ria.ru/20240116/pod-obstrel-vsu-popali-11-naselennykh-punktov-levoberezhnoy-khersonschiny-1134219215.html

Под обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной Херсонщины

Под обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной Херсонщины - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Под обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной Херсонщины

ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за минувшие сутки украинские боевики 74 раза били по 11 населенным пунктам... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T10:15

2024-01-16T10:15

2024-01-16T10:18

херсонская область

новости

алешки

голая пристань

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/10/1133594862_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_65dca6d50ebc5a96362c4a65db236c6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области, за минувшие сутки украинские боевики 74 раза били по 11 населенным пунктам региона, сообщают экстренные службы региона.В течение дня украинские неонацисты 16 раз били из ствольной артиллерии по Крынкам, семь раз по Алешкам, по шесть ударов зафиксировано в Днепрянах и Козачьих Лагерях, по пять – в Корсунке и Песчановке, четыре в Голой Пристани, три – в Великой Лепетихе.Мирное херсонское левобережье постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 13 января над поселком Чаплынка в Херсонской области российскими средствами противовоздушной обороны сбиты украинские ракеты реактивных систем залпового огня. Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночьНесколько украинских ДРГ уничтожены при высадке на левом берегу ДнепраВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водитель

херсонская область

алешки

голая пристань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, алешки, голая пристань, обстрелы всу