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На левом берегу Днепра под обстрел ВСУ попали более 10 населенных пунктов

На левом берегу Днепра под обстрел ВСУ попали более 10 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 11.01.2024

На левом берегу Днепра под обстрел ВСУ попали более 10 населенных пунктов

106 ударов за минувшие сутки нанесли боевики ВСУ по мирным городам и селам на левом берегу Днепра Херсонской области, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T11:31

2024-01-11T11:31

2024-01-11T11:31

обстрелы всу

херсонская область

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. 106 ударов за минувшие сутки нанесли боевики ВСУ по мирным городам и селам на левом берегу Днепра Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.Только в течение дня украинские неонацисты выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, 13 - по Казачьим Лагерям, десять прилетов зафиксировали в Алешках, восемь - в Обрывке, по пять в Сагах и Корсунке, четыре - в Малой Копани.Сутками ранее украинские боевики нанесли более 90 ударов по мирным населенным пунктам региона. Читайте также на РИА Новости Крым:Вражеский дрон рухнул на здание в Воронежской областиВСУ ударили по селу в Брянской области – ранен мирный жительСтреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережью

херсонская область

украина

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, херсонская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), украина, новые регионы россии