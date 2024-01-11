https://crimea.ria.ru/20240111/na-levom-beregu-dnepra-pod-obstrel-vsu-popali-bolee-10-naselennykh-punktov-1134111950.html
На левом берегу Днепра под обстрел ВСУ попали более 10 населенных пунктов
На левом берегу Днепра под обстрел ВСУ попали более 10 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 11.01.2024
На левом берегу Днепра под обстрел ВСУ попали более 10 населенных пунктов
106 ударов за минувшие сутки нанесли боевики ВСУ по мирным городам и селам на левом берегу Днепра Херсонской области, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T11:31
2024-01-11T11:31
2024-01-11T11:31
обстрелы всу
херсонская область
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132690133_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_95256d5df05f9b28bf3f2815bec7cfe0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. 106 ударов за минувшие сутки нанесли боевики ВСУ по мирным городам и селам на левом берегу Днепра Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.Только в течение дня украинские неонацисты выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, 13 - по Казачьим Лагерям, десять прилетов зафиксировали в Алешках, восемь - в Обрывке, по пять в Сагах и Корсунке, четыре - в Малой Копани.Сутками ранее украинские боевики нанесли более 90 ударов по мирным населенным пунктам региона. Читайте также на РИА Новости Крым:Вражеский дрон рухнул на здание в Воронежской областиВСУ ударили по селу в Брянской области – ранен мирный жительСтреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережью
херсонская область
украина
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132690133_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8b78be78050a48abd60f28d0cd72f98b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы всу, херсонская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), украина, новые регионы россии
На левом берегу Днепра под обстрел ВСУ попали более 10 населенных пунктов
ВСУ обстреляли более десяти населенных пунктов на левом берегу Днепра