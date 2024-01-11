https://crimea.ria.ru/20240111/vrazheskiy-dron-rukhnul-na-zdanie-v-voronezhskoy-oblasti-1134106816.html
Вражеский дрон рухнул на здание в Воронежской области
Вражеский дрон рухнул на здание в Воронежской области - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Вражеский дрон рухнул на здание в Воронежской области
Украинский беспилотник попытался атаковать Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T08:21
2024-01-11T08:21
2024-01-11T08:21
воронежская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы всу
новости
безопасность
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник попытался атаковать Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его данным, в ночь на четверг дрон пробил крышу нежилого здания в одном из муниципалитетов.Ранее Минобороны России сообщило о пресеченных атаках боевиков на Ростовскую, Тульскую и Калужскую области. Там ПВО перехватили три украинских БПЛА. По информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, в Калуге дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции, пострадавших нет. В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на приграничные регионы России, в том числе - на Крымский полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника сбили над Ростовской областьюВСУ ударили по селу в Брянской области – ранен мирный жительБеспилотник сбит над Волгоградской областью
https://crimea.ria.ru/20240110/vsu-popytalis-atakovat-voronezhskuyu-oblast--sbit-bespilotnik-1134086609.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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воронежская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, новости, безопасность, александр гусев
Вражеский дрон рухнул на здание в Воронежской области
Дрон пробил крышу нежилого здания в Воронежской области - губернатор