https://crimea.ria.ru/20240111/vrazheskiy-dron-rukhnul-na-zdanie-v-voronezhskoy-oblasti-1134106816.html

Вражеский дрон рухнул на здание в Воронежской области

Вражеский дрон рухнул на здание в Воронежской области - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Вражеский дрон рухнул на здание в Воронежской области

Украинский беспилотник попытался атаковать Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T08:21

2024-01-11T08:21

2024-01-11T08:21

воронежская область

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

обстрелы всу

новости

безопасность

александр гусев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008147_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b7271eda91decdbab7fb76a0482c1f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник попытался атаковать Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его данным, в ночь на четверг дрон пробил крышу нежилого здания в одном из муниципалитетов.Ранее Минобороны России сообщило о пресеченных атаках боевиков на Ростовскую, Тульскую и Калужскую области. Там ПВО перехватили три украинских БПЛА. По информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, в Калуге дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции, пострадавших нет. В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на приграничные регионы России, в том числе - на Крымский полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:Два беспилотника сбили над Ростовской областьюВСУ ударили по селу в Брянской области – ранен мирный жительБеспилотник сбит над Волгоградской областью

https://crimea.ria.ru/20240110/vsu-popytalis-atakovat-voronezhskuyu-oblast--sbit-bespilotnik-1134086609.html

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, новости, безопасность, александр гусев