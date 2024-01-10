https://crimea.ria.ru/20240110/bespilotnik-sbit-nad-volgogradskoy-oblastyu-1134088183.html

Беспилотник сбит над Волгоградской областью

Беспилотник сбит над Волгоградской областью - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Беспилотник сбит над Волгоградской областью

Российская ПВО в среду сбила беспилотник над Волгоградской областью, сообщает губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T16:27

2024-01-10T16:27

2024-01-10T16:33

андрей бочаров

волгоградская область

новости

министерство обороны рф

пво

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Российская ПВО в среду сбила беспилотник над Волгоградской областью, сообщает губернатор региона Андрей Бочаров.В ночь на среду российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Саратовской областью.Накануне силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Курской областью и перехватили два дрона над Орловской областью. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских БПЛА. Три человека получили ранения, в многоквартирном доме выбило окна.Кроме того, силы ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области.

https://crimea.ria.ru/20240110/vsu-popytalis-atakovat-voronezhskuyu-oblast--sbit-bespilotnik-1134086609.html

волгоградская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бочаров, волгоградская область, новости, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, потери всу