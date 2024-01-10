https://crimea.ria.ru/20240110/bespilotnik-sbit-nad-volgogradskoy-oblastyu-1134088183.html
Беспилотник сбит над Волгоградской областью
Беспилотник сбит над Волгоградской областью - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Беспилотник сбит над Волгоградской областью
Российская ПВО в среду сбила беспилотник над Волгоградской областью, сообщает губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T16:27
2024-01-10T16:27
2024-01-10T16:33
андрей бочаров
волгоградская область
новости
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Российская ПВО в среду сбила беспилотник над Волгоградской областью, сообщает губернатор региона Андрей Бочаров.В ночь на среду российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Саратовской областью.Накануне силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Курской областью и перехватили два дрона над Орловской областью. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских БПЛА. Три человека получили ранения, в многоквартирном доме выбило окна.Кроме того, силы ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области.
https://crimea.ria.ru/20240110/vsu-popytalis-atakovat-voronezhskuyu-oblast--sbit-bespilotnik-1134086609.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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андрей бочаров, волгоградская область, новости, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, потери всу
Беспилотник сбит над Волгоградской областью
Беспилотник сбит над Волгоградской областью – губернатор
16:27 10.01.2024 (обновлено: 16:33 10.01.2024)