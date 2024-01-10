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ВСУ ударили по селу в Брянской области – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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ВСУ ударили по селу в Брянской области – ранен мирный житель
ВСУ ударили по селу в Брянской области – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 10.01.2024
ВСУ ударили по селу в Брянской области – ранен мирный житель
Украинские боевики третий раз за день обстреляли мирные селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T19:33
2024-01-10T19:34
александр богомаз
брянск
брянская область
обстрелы брянской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики третий раз за день обстреляли мирные селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавший был доставлен в больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, частичные повреждения получила единица автотранспорта, добавил губернатор.В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.Около 14 часов дня украинские боевики дважды за несколько минут ударили по селам Лемешовка и Азаровка 14 снарядов. В результате прилетов были повреждены жилые дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотниковВраг атакует Курскую область: погибла женщина, сбиты четыре беспилотникаКиев снова атаковал Брянскую область беспилотниками
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РИА Новости Крым
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александр богомаз, брянск, брянская область, обстрелы брянской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия
ВСУ ударили по селу в Брянской области – ранен мирный житель

ВСУ обстреляли еще одно село в Брянской области – пострадал мужчина

19:33 10.01.2024 (обновлено: 19:34 10.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкТабличка "При обстреле в укрытие" в поселке Ясное пригорода Докучаевска возле линии соприкосновения
Табличка При обстреле в укрытие в поселке Ясное пригорода Докучаевска возле линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики третий раз за день обстреляли мирные селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал один мирный житель", - написал в Telegram-канале Богомаз.
Пострадавший был доставлен в больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, частичные повреждения получила единица автотранспорта, добавил губернатор.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Около 14 часов дня украинские боевики дважды за несколько минут ударили по селам Лемешовка и Азаровка 14 снарядов. В результате прилетов были повреждены жилые дома.
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Александр БогомазБрянскБрянская областьОбстрелы Брянской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествия
 
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