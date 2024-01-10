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ВСУ дважды за несколько минут ударили по Брянской области - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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ВСУ дважды за несколько минут ударили по Брянской области
ВСУ дважды за несколько минут ударили по Брянской области - РИА Новости Крым, 10.01.2024
ВСУ дважды за несколько минут ударили по Брянской области
Украинские боевики дважды за несколько минут ударили по мирным селам Брянской области. В результате прилетов есть разрушения жилых домов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T14:33
2024-01-10T14:38
брянская область
обстрелы брянской области
александр богомаз
происшествия
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики дважды за несколько минут ударили по мирным селам Брянской области. В результате прилетов есть разрушения жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его данным, первым под удар попало село Лемешовка. По мирным кварталом ВСУ выпустили 14 снарядов. "По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия. Осмотр территории, подвергшейся обстрелу, продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте", написал он в своем Telegram-канале.Спустя несколько минут Богомаз сообщил о новой атаке - в этот раз на село Азаровка."В результате обстрела частичные повреждения получил один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил губернатор.ВСУ в последние недели ежедневно наносят удары по мирным регионам России. Это уже не первая попытка атаковать за 10 января. Утром в среду над Саратовской областью был сит вражеский дрон.Накануне над Белгородской областью российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган". В этот же день губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских беспилотников. Три человека получили ранения. В многоквартирном доме выбило окна.Читайте также на РИА Новости Крым:Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотниковВраг атакует Курскую область: погибла женщина, сбиты четыре беспилотникаКиев снова атаковал Брянскую область беспилотниками
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брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, происшествия, обстрелы всу, общество, россия, безопасность, новости
ВСУ дважды за несколько минут ударили по Брянской области

ВСУ ударили по селам Брянской области - разрушены жилые дома и сельхозпредприятие

14:33 10.01.2024 (обновлено: 14:38 10.01.2024)
 
© Telegram Александр БогомазВ результате обстрела ВСУ поврежден участок автодороги в районе села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области.
В результате обстрела ВСУ поврежден участок автодороги в районе села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области.
© Telegram Александр Богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики дважды за несколько минут ударили по мирным селам Брянской области. В результате прилетов есть разрушения жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его данным, первым под удар попало село Лемешовка. По мирным кварталом ВСУ выпустили 14 снарядов.
"По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия. Осмотр территории, подвергшейся обстрелу, продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте", написал он в своем Telegram-канале.
Спустя несколько минут Богомаз сообщил о новой атаке - в этот раз на село Азаровка.
"В результате обстрела частичные повреждения получил один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил губернатор.
ВСУ в последние недели ежедневно наносят удары по мирным регионам России. Это уже не первая попытка атаковать за 10 января. Утром в среду над Саратовской областью был сит вражеский дрон.
Накануне над Белгородской областью российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган". В этот же день губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских беспилотников. Три человека получили ранения. В многоквартирном доме выбило окна.
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Брянская областьОбстрелы Брянской областиАлександр БогомазПроисшествияОбстрелы ВСУОбществоРоссияБезопасностьНовости
 
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