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ВСУ атаковали дронами три российских региона - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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ВСУ атаковали дронами три российских региона
ВСУ атаковали дронами три российских региона - РИА Новости Крым, 11.01.2024
ВСУ атаковали дронами три российских региона
Российские силы ПВО перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T07:00
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беспилотник (бпла, дрон)
калужская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что атака была предпринята около 04.30 мск.По информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, в Калуге дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции."В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогнозКиев снова атаковал Брянскую область беспилотниками
https://crimea.ria.ru/20240109/tri-cheloveka-postradali-pri-atake-dronov-na-obekt-tek-v-orle-1134059966.html
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беспилотник (бпла, дрон), калужская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, ростовская область, тульская область, пво, министерство обороны рф
ВСУ атаковали дронами три российских региона

Украинские боевики предприняли попытки атаковать три российских региона

07:00 11.01.2024 (обновлено: 07:04 11.01.2024)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевКомандный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что атака была предпринята около 04.30 мск.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей", - говорится в сообщении ведомства.
По информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, в Калуге дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции.
"В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет.
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