https://crimea.ria.ru/20240111/vsu-atakovali-dronami-tri-rossiyskikh-regiona-1134105654.html

ВСУ атаковали дронами три российских региона

ВСУ атаковали дронами три российских региона - РИА Новости Крым, 11.01.2024

ВСУ атаковали дронами три российских региона

Российские силы ПВО перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T07:00

2024-01-11T07:00

2024-01-11T07:04

беспилотник (бпла, дрон)

калужская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

ростовская область

тульская область

пво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что атака была предпринята около 04.30 мск.По информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, в Калуге дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции."В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогнозКиев снова атаковал Брянскую область беспилотниками

https://crimea.ria.ru/20240109/tri-cheloveka-postradali-pri-atake-dronov-na-obekt-tek-v-orle-1134059966.html

калужская область

ростовская область

тульская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), калужская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, ростовская область, тульская область, пво, министерство обороны рф