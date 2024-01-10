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Ежедневный террор: ВСУ нанесли еще 92 удара по мирной Херсонщине - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Ежедневный террор: ВСУ нанесли еще 92 удара по мирной Херсонщине
Ежедневный террор: ВСУ нанесли еще 92 удара по мирной Херсонщине - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Ежедневный террор: ВСУ нанесли еще 92 удара по мирной Херсонщине
92 снаряда за минувшие сутки украинские боевики выпустили по мирным городам и селам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T10:39
2024-01-10T10:39
херсонская область
обстрелы всу
алешки
голая пристань
крынки
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. 92 снаряда за минувшие сутки украинские боевики выпустили по мирным городам и селам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.В течение дня 25 снарядов из ствольной артиллерии прилетели по Крынкам, девять - по Казачьим Лагерям, по восемь прилетов зафиксировано в Алешках и Песчановке, пять - в Подстепном, четыре раза украинские боевики били по Обрывке."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Крынки, Алешки, Саги, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Кардашинка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказано в сообщении.ВСУ ежедневно наносят десятки ударов по гражданской инфраструктуре левобережья. За минувшие сутки выпущено более 90 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережьюВСУ ударили по селам в Запорожской области: погиб мужчинаУкраинский дрон сбили над Саратовской областью
херсонская область
алешки
голая пристань
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, обстрелы всу, алешки, голая пристань, крынки, происшествия, новости
Ежедневный террор: ВСУ нанесли еще 92 удара по мирной Херсонщине

Больше 90 раз за сутки ВСУ ударили из артиллерии по городам и селам Херсонской области

10:39 10.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. 92 снаряда за минувшие сутки украинские боевики выпустили по мирным городам и селам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.
В течение дня 25 снарядов из ствольной артиллерии прилетели по Крынкам, девять - по Казачьим Лагерям, по восемь прилетов зафиксировано в Алешках и Песчановке, пять - в Подстепном, четыре раза украинские боевики били по Обрывке.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Крынки, Алешки, Саги, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Кардашинка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказано в сообщении.
ВСУ ежедневно наносят десятки ударов по гражданской инфраструктуре левобережья. За минувшие сутки выпущено более 90 снарядов.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУАлешкиГолая ПристаньКрынкиПроисшествияНовости
 
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