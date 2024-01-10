https://crimea.ria.ru/20240110/ezhednevnyy-terror-vsu-nanesli-esche-92-udara-po-mirnoy-khersonschine-1134077474.html

Ежедневный террор: ВСУ нанесли еще 92 удара по мирной Херсонщине

Ежедневный террор: ВСУ нанесли еще 92 удара по мирной Херсонщине - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Ежедневный террор: ВСУ нанесли еще 92 удара по мирной Херсонщине

92 снаряда за минувшие сутки украинские боевики выпустили по мирным городам и селам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T10:39

2024-01-10T10:39

2024-01-10T10:39

херсонская область

обстрелы всу

алешки

голая пристань

крынки

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. 92 снаряда за минувшие сутки украинские боевики выпустили по мирным городам и селам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.В течение дня 25 снарядов из ствольной артиллерии прилетели по Крынкам, девять - по Казачьим Лагерям, по восемь прилетов зафиксировано в Алешках и Песчановке, пять - в Подстепном, четыре раза украинские боевики били по Обрывке."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Крынки, Алешки, Саги, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Кардашинка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказано в сообщении.ВСУ ежедневно наносят десятки ударов по гражданской инфраструктуре левобережья. За минувшие сутки выпущено более 90 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережьюВСУ ударили по селам в Запорожской области: погиб мужчинаУкраинский дрон сбили над Саратовской областью

херсонская область

алешки

голая пристань

крынки

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, алешки, голая пристань, крынки, происшествия, новости