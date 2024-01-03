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ВСУ ударили по селам в Запорожской области: погиб мужчина

ВСУ ударили по селам в Запорожской области: погиб мужчина - РИА Новости Крым, 03.01.2024

ВСУ ударили по селам в Запорожской области: погиб мужчина

Один мирный житель погиб в результате удара украинских боевиков по Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T20:14

2024-01-03T20:14

2024-01-03T20:21

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

обстрелы всу

новые регионы россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб в результате удара украинских боевиков по Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.По его словам, артиллерийский обстрел ВСУ пришелся по Каменке-Днепровской и селу Каменскому Васильевского района.На данный момент на месте находятся специалисты и оперативные службы. При этом в регионе сохраняется угроза повторных ударов."Сохраняется угроза повторных ударов, нахожусь на связи с оперативными службами. Всем пострадавшим и родственникам погибшего будет оказана всесторонняя помощь", - заверил Балицкий.Утром в среду в Железногорском районе Курской области обстрелом со стороны ВСУ была повреждена подстанция. Это вызвало аварийное отключение электричества в ряде населенных пунктов. Кроме того, из-за скачка напряжения и последующего гидроудара произошло отключение теплоснабжения. К вечеру удалось восстановить отопление, однако без света остаются еще порядка 700 жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса эвакуировали 600 человек14-летняя девочка ранена при атаке ВСУ на село в Белгородской областиОколо 700 человек остаются без света в Курской области после удара ВСУ

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, общество, новости