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Около 700 человек остаются без света в Курской области после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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Около 700 человек остаются без света в Курской области после удара ВСУ
Около 700 человек остаются без света в Курской области после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Около 700 человек остаются без света в Курской области после удара ВСУ
Порядка 700 жителей остаются без электроснабжения после атаки украинских боевиков по Железногорску в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T17:12
2024-01-03T17:13
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
обстрелы всу
происшествия
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Порядка 700 жителей остаются без электроснабжения после атаки украинских боевиков по Железногорску в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Утром в среду в Железногорском районе обстрелом со стороны ВСУ была повреждена подстанция. Это вызвало аварийное отключение электричества в ряде населенных пунктов. Кроме того, из-за скачка напряжения и последующего гидроудара произошло отключение теплоснабжения.Губернатор отметил, что власти города оперативно организовали подвоз питьевой воды населению. Удалось запустить и котельные.Специалисты продолжают подключать жителей к электроснабжению. На данный момент город подключен к электричеству от резервного источника питания.Читайте также на РИА Новости Крым:Два боевых снаряда нашли у жилых домов в Белгороде после атаки ВСУ14-летняя девочка ранена при атаке ВСУ на село в Белгородской областиВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракет
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, жкх, общество, новости
Около 700 человек остаются без света в Курской области после удара ВСУ

В Курской области около 700 жителей остаются без света после утреннего удара ВСУ

17:12 03.01.2024 (обновлено: 17:13 03.01.2024)
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия удара ВСУ по городу Железногорск в Курской области
Последствия удара ВСУ по городу Железногорск в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Порядка 700 жителей остаются без электроснабжения после атаки украинских боевиков по Железногорску в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Утром в среду в Железногорском районе обстрелом со стороны ВСУ была повреждена подстанция. Это вызвало аварийное отключение электричества в ряде населенных пунктов. Кроме того, из-за скачка напряжения и последующего гидроудара произошло отключение теплоснабжения.
Губернатор отметил, что власти города оперативно организовали подвоз питьевой воды населению. Удалось запустить и котельные.
"Температуру специалисты поднимают постепенно во избежание порывов на сетях теплоснабжения. Социальные объекты также уже подключены к электричеству и теплу. В процессе запуск теплоснабжения в поселке Магнитный. Котельная запущена, началось повышение температуры в сетях", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Специалисты продолжают подключать жителей к электроснабжению. На данный момент город подключен к электричеству от резервного источника питания.

"Без электричества остаются восемь многоквартирных домов, в которых проживает около 700 человек. Идут работы по их подключению к резервным источникам электроснабжения", - уточнил Старовойт.

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Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтОбстрелы ВСУПроисшествияЖКХОбществоНовости
 
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