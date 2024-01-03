Около 700 человек остаются без света в Курской области после удара ВСУ
В Курской области около 700 жителей остаются без света после утреннего удара ВСУ
17:12 03.01.2024 (обновлено: 17:13 03.01.2024)
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия удара ВСУ по городу Железногорск в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Порядка 700 жителей остаются без электроснабжения после атаки украинских боевиков по Железногорску в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Утром в среду в Железногорском районе обстрелом со стороны ВСУ была повреждена подстанция. Это вызвало аварийное отключение электричества в ряде населенных пунктов. Кроме того, из-за скачка напряжения и последующего гидроудара произошло отключение теплоснабжения.
Губернатор отметил, что власти города оперативно организовали подвоз питьевой воды населению. Удалось запустить и котельные.
"Температуру специалисты поднимают постепенно во избежание порывов на сетях теплоснабжения. Социальные объекты также уже подключены к электричеству и теплу. В процессе запуск теплоснабжения в поселке Магнитный. Котельная запущена, началось повышение температуры в сетях", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Специалисты продолжают подключать жителей к электроснабжению. На данный момент город подключен к электричеству от резервного источника питания.
"Без электричества остаются восемь многоквартирных домов, в которых проживает около 700 человек. Идут работы по их подключению к резервным источникам электроснабжения", - уточнил Старовойт.
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