https://crimea.ria.ru/20240103/okolo-700-chelovek-ostayutsya-bez-sveta-v-kurskoy-oblasti-posle-udara-vsu-1133972767.html

Около 700 человек остаются без света в Курской области после удара ВСУ

Около 700 человек остаются без света в Курской области после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Около 700 человек остаются без света в Курской области после удара ВСУ

Порядка 700 жителей остаются без электроснабжения после атаки украинских боевиков по Железногорску в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T17:12

2024-01-03T17:12

2024-01-03T17:13

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Порядка 700 жителей остаются без электроснабжения после атаки украинских боевиков по Железногорску в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Утром в среду в Железногорском районе обстрелом со стороны ВСУ была повреждена подстанция. Это вызвало аварийное отключение электричества в ряде населенных пунктов. Кроме того, из-за скачка напряжения и последующего гидроудара произошло отключение теплоснабжения.Губернатор отметил, что власти города оперативно организовали подвоз питьевой воды населению. Удалось запустить и котельные.Специалисты продолжают подключать жителей к электроснабжению. На данный момент город подключен к электричеству от резервного источника питания.Читайте также на РИА Новости Крым:Два боевых снаряда нашли у жилых домов в Белгороде после атаки ВСУ14-летняя девочка ранена при атаке ВСУ на село в Белгородской областиВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракет

курская область

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2024

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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, жкх, общество, новости