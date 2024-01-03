https://crimea.ria.ru/20240103/sela-v-kurskoy-oblasti-ostalis-bez-sveta-i-tepla-posle-udara-vsu-1133966303.html

Села в Курской области остались без света и тепла после удара ВСУ

Села в Курской области остались без света и тепла после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Села в Курской области остались без света и тепла после удара ВСУ

В Курской области несколько населенных пунктов остались без отопления и электроснабжения из-за воздушной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T10:26

2024-01-03T10:26

2024-01-03T10:26

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

обстрелы всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В Курской области несколько населенных пунктов остались без отопления и электроснабжения из-за воздушной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, удар пришелся по Железногорскому району.По информации Старовойта, на месте уже работают аварийные бригады, подключение света идет по резервной схеме. В конце декабря ВСУ обстреляли село Алексеевка Глушковского района Курской области. В результате, погиб мужчина, были повреждены жилые дома и ЛЭП.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракетУ берегов Севастополя сбили ракетуНочная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно

https://crimea.ria.ru/20240103/70-chelovek-ostayutsya-v-bolnitsakh-posle-udara-vsu-po-belgorodu-1133965593.html

курская область

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2024

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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, общество, жкх, новости