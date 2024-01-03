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Села в Курской области остались без света и тепла после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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Села в Курской области остались без света и тепла после удара ВСУ
Села в Курской области остались без света и тепла после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Села в Курской области остались без света и тепла после удара ВСУ
В Курской области несколько населенных пунктов остались без отопления и электроснабжения из-за воздушной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T10:26
2024-01-03T10:26
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
обстрелы всу
происшествия
общество
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В Курской области несколько населенных пунктов остались без отопления и электроснабжения из-за воздушной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, удар пришелся по Железногорскому району.По информации Старовойта, на месте уже работают аварийные бригады, подключение света идет по резервной схеме. В конце декабря ВСУ обстреляли село Алексеевка Глушковского района Курской области. В результате, погиб мужчина, были повреждены жилые дома и ЛЭП.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракетУ берегов Севастополя сбили ракетуНочная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно
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РИА Новости Крым
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, общество, жкх, новости
Села в Курской области остались без света и тепла после удара ВСУ

Десятки домов в Курской области остались без света и тепла после атаки ВСУ - Старовойт

10:26 03.01.2024
 
© РИА Новости . Вадим Жернов / Перейти в фотобанкПрорыв теплотрассы
Прорыв теплотрассы - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости . Вадим Жернов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В Курской области несколько населенных пунктов остались без отопления и электроснабжения из-за воздушной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его данным, удар пришелся по Железногорскому району.
"Повреждена подстанция. Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов. В Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы. Отопления нет в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона", - написал он в Telegram-канале.
По информации Старовойта, на месте уже работают аварийные бригады, подключение света идет по резервной схеме.
В конце декабря ВСУ обстреляли село Алексеевка Глушковского района Курской области. В результате, погиб мужчина, были повреждены жилые дома и ЛЭП.
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Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтОбстрелы ВСУПроисшествияОбществоЖКХНовости
 
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