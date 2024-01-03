https://crimea.ria.ru/20240103/u-beregov-sevastopolya-sbili-raketu-1133964789.html

У берегов Севастополя сбили ракету

У берегов Севастополя сбили ракету - РИА Новости Крым, 03.01.2024

У берегов Севастополя сбили ракету

Над акваторией Черного моря у берегов Севастополя, по предварительной информации, сбита ракета, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T00:57

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2024-01-03T00:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря у берегов Севастополя, по предварительной информации, сбита ракета, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Оперативные службы продолжают контроль обстановки, добавил губернатор.В начале декабря силы ПВО отбили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, сообщили в Минобороны РФ.1 декабря в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации ЧФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крым ракетой ATACMS - СальдоУкраинская ракета уничтожена над Азовским моремНовые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада

https://crimea.ria.ru/20231230/u-beregov-kryma-unichtozhen-bespilotnyy-kater-vms-ukrainy-1133915183.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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