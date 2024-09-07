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В Крыму появились лагеря труда и отдыха для детей

В Крыму появились лагеря труда и отдыха для детей - РИА Новости Крым, 07.09.2024

В Крыму появились лагеря труда и отдыха для детей

В этом году в Крыму открылись пять детских лагерей труда и отдыха, их посетили почти четыре тысячи школьников, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T20:11

2024-09-07T20:11

2024-09-07T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В этом году в Крыму открылись пять детских лагерей труда и отдыха, их посетили почти четыре тысячи школьников, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова.По ее словам, такие лагеря появились на базе лагерей дневного пребывания.По ее словам, почти четыре тысячи школьников в трудовых лагерях не только отдохнули, но и получили навыки, которые пригодятся им в будущем."Для них это первая проба себя в труде, работа до 16 часов, и притом виды работ не травмоопасные и не несут угрозу здоровью", – отметила Красникова.В таких сменах ребята помогают благоустраивать и озеленять территорию лагеря, а также оказывают волонтерскую помощь пожилым людям, добавила замминистра.По словам Красниковой, не первый год подобный опыт реализуют в лагерях Ялты."Ребята в трудовых отрядах являются помощниками вожатых в лагерях дневного пребывания, в основном это ребята из педагогических классов, которые в этот период, проходя свою трудовую вахту, получают педагогический опыт, который в будущем может им пригодиться", – рассказала она.А для учеников 1-4 классов в лагерях организовали проект министерства просвещения РФ "Орлята России", добавила руководитель ресурсного центра "Навигаторы Детства" Елена Сторожко.По ее словам, такие смены уникальны для Крыма и страны.Приехать на смену в лагерь маленькие "орлята" могут целым классом вместе с классным руководителем, добавила она."В прошлом году в одном из крымских лагерей прошла смена для "орлят", в этом году их было уже три. Такие смены нужны, опыт позитивен, поэтому будем продолжать их реализовывать", – отметила Сторожко.Кроме того, программа "Орлята России" проходила и в рамках детских площадок в школе, добавила спикер."Уже три года министерство образования проводит такие смены, почти пять тысяч детей прошли оздоровление и социализацию в таких сменах", – подытожила она.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" принял более 300 тысяч детей после воссоединения Крыма с РоссиейКрым примет на отдых около 9 тысяч детей из новых регионов РоссииКрым примет на отдых около 9 тысяч детей из новых регионов России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детский отдых, оксана красникова, минобраз крыма, новости крыма, крым, дети, отдых в крыму, движение первых