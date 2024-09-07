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Два поселка возле Ялты остались без света

Два поселка возле Ялты остались без света - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Два поселка возле Ялты остались без света

Два поселка на Южном берегу Крыма остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T19:10

2024-09-07T19:10

2024-09-07T19:10

ялта

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

электричество

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Два поселка на Южном берегу Крыма остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Планируется, что энергоснабжение абонентов восстановят в течение трех часов. По данным предприятия, сейчас на месте работают аварийные бригады.Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от прошлогоднего ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском, сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций

ялта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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