https://crimea.ria.ru/20240907/v-krasnodare-semeynaya-para-pytalas-pokhitit-chuzhogo-rebenka-1140200213.html

В Краснодаре семейная пара пыталась похитить чужого ребенка

В Краснодаре семейная пара пыталась похитить чужого ребенка - РИА Новости Крым, 07.09.2024

В Краснодаре семейная пара пыталась похитить чужого ребенка

Против семейной пары, которая применяла насилие к несовершеннолетним и пыталась похитить чужого ребенка в Краснодаре, возбуждено уголовное дело. Об этом... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T16:04

2024-09-07T16:04

2024-09-07T16:04

краснодар

дети

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Против семейной пары, которая применяла насилие к несовершеннолетним и пыталась похитить чужого ребенка в Краснодаре, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.О конфликте сообщила в пятницу краснодарская полиция, пишет РИА Новости. Правоохранители пояснили, что в отдел полиции обратились родители, чьих детей в возрасте от 8 до 10 лет, по их словам, била супружеская пара, угрожая несовершеннолетним расправой. По факту инцидента началась проверка. В соцсетях также было опубликовано видео, на котором мужчина сначала бьет мальчика, а затем куда-то насильно уводит. По версии следствия, семейная пара таким образом пыталась похитить чужого ребенка, применив к нему насилие.Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах, уточнили в ведомстве.

краснодар

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, дети, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс