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В Краснодаре семейная пара пыталась похитить чужого ребенка
В Краснодаре семейная пара пыталась похитить чужого ребенка - РИА Новости Крым, 07.09.2024
В Краснодаре семейная пара пыталась похитить чужого ребенка
Против семейной пары, которая применяла насилие к несовершеннолетним и пыталась похитить чужого ребенка в Краснодаре, возбуждено уголовное дело. Об этом... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T16:04
2024-09-07T16:04
2024-09-07T16:04
краснодар
дети
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Против семейной пары, которая применяла насилие к несовершеннолетним и пыталась похитить чужого ребенка в Краснодаре, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.О конфликте сообщила в пятницу краснодарская полиция, пишет РИА Новости. Правоохранители пояснили, что в отдел полиции обратились родители, чьих детей в возрасте от 8 до 10 лет, по их словам, била супружеская пара, угрожая несовершеннолетним расправой. По факту инцидента началась проверка. В соцсетях также было опубликовано видео, на котором мужчина сначала бьет мальчика, а затем куда-то насильно уводит. По версии следствия, семейная пара таким образом пыталась похитить чужого ребенка, применив к нему насилие.Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах, уточнили в ведомстве.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодар, дети, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс
В Краснодаре семейная пара пыталась похитить чужого ребенка
Похитить чужого ребенка пыталась семейная пара в Краснодаре – возбуждено уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Против семейной пары, которая применяла насилие к несовершеннолетним и пыталась похитить чужого ребенка в Краснодаре, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
О конфликте сообщила в пятницу краснодарская полиция, пишет РИА Новости. Правоохранители пояснили, что в отдел полиции обратились родители, чьих детей в возрасте от 8 до 10 лет, по их словам, била супружеская пара, угрожая несовершеннолетним расправой. По факту инцидента началась проверка. В соцсетях также было опубликовано видео, на котором мужчина сначала бьет мальчика, а затем куда-то насильно уводит. По версии следствия, семейная пара таким образом пыталась похитить чужого ребенка, применив к нему насилие.
"По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело о похищении ребенка (пп. "а", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ). В рамках расследования установлены личности двоих подозреваемых, с которыми проводятся следственные действия", – сказано в сообщении Следкома.
Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах, уточнили в ведомстве.