https://crimea.ria.ru/20240907/zhutkoe-dtp-v-krymu--v-zagorevshemsya-avto-pogibli-rebenok-i-dvoe-vzroslykh-1140207590.html

Жуткое ДТП в Крыму – в загоревшемся авто погибли ребенок и двое взрослых

Жуткое ДТП в Крыму – в загоревшемся авто погибли ребенок и двое взрослых - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Жуткое ДТП в Крыму – в загоревшемся авто погибли ребенок и двое взрослых

В Первомайском районе Крыма сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает МВД по РК. РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T23:20

2024-09-07T23:20

2024-09-07T23:33

дтп в крыму и севастополе

прокуратура республики крым

мвд по республике крым

новости крыма

первомайский район

происшествия

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140207856_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_63ec646ebfaf406d2e2315e3f32f4284.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает МВД по РК.Предварительно установлено, что в субботу, 7 сентября, в 19:15 в Первомайском районе вблизи села Абрикосово 38-летний водитель автомобиля Citroen при проезде регулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю "Лада Гранта", за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения.Еще двое участников ДТП пострадали и доставлены в медицинское учреждение. Точная причина столкновения, а также все обстоятельства выясняются, уточнили в ведомстве.Ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия находится на контроле в Прокуратуре РК.Читайте также на РИА Новости Крым:В страшном ДТП под Симферополем погибли два человекаВ Керчи рейсовый автобус насмерть сбил пешеходаДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим

первомайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, новости крыма, первомайский район, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп