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Жуткое ДТП в Крыму – в загоревшемся авто погибли ребенок и двое взрослых
Жуткое ДТП в Крыму – в загоревшемся авто погибли ребенок и двое взрослых - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Жуткое ДТП в Крыму – в загоревшемся авто погибли ребенок и двое взрослых
В Первомайском районе Крыма сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает МВД по РК. РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T23:20
2024-09-07T23:20
2024-09-07T23:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает МВД по РК.Предварительно установлено, что в субботу, 7 сентября, в 19:15 в Первомайском районе вблизи села Абрикосово 38-летний водитель автомобиля Citroen при проезде регулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю "Лада Гранта", за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения.Еще двое участников ДТП пострадали и доставлены в медицинское учреждение. Точная причина столкновения, а также все обстоятельства выясняются, уточнили в ведомстве.Ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия находится на контроле в Прокуратуре РК.Читайте также на РИА Новости Крым:В страшном ДТП под Симферополем погибли два человекаВ Керчи рейсовый автобус насмерть сбил пешеходаДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, новости крыма, первомайский район, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Жуткое ДТП в Крыму – в загоревшемся авто погибли ребенок и двое взрослых
Ребенок и двое взрослых погибли в загоревшемся автомобиле в Крыму
23:20 07.09.2024 (обновлено: 23:33 07.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает МВД по РК.
Предварительно установлено, что в субботу, 7 сентября, в 19:15 в Первомайском районе вблизи села Абрикосово 38-летний водитель автомобиля Citroen при проезде регулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю "Лада Гранта", за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Citroen, в котором находилась семья из четырех человек, съехал в кювет и после опрокидывания загорелся. Трое человек погибли, в том числе ребенок 2015 года рождения", – сказано в сообщении МВД.
Еще двое участников ДТП пострадали и доставлены в медицинское учреждение. Точная причина столкновения, а также все обстоятельства выясняются, уточнили в ведомстве.
Ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия находится на контроле в Прокуратуре РК.
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