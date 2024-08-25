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В Керчи рейсовый автобус насмерть сбил пешехода
В Керчи рейсовый автобус насмерть сбил пешехода - РИА Новости Крым, 25.08.2024
В Керчи рейсовый автобус насмерть сбил пешехода
Смертельный наезд на пешехода совершил в Керчи междугородний автобус. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T21:31
2024-08-25T21:31
2024-08-25T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Смертельный наезд на пешехода совершил в Керчи междугородний автобус. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.По информации ГАИ, пешеход шел по проезжей части справа налево по ходу движения транспортному средству в не установленном месте."В результате ДТП пешеход 1975 года рождения смертельно травмирован. В общественном транспорте никто не пострадал", - уточняют в ГАИ.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Ход выяснения обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В прокуратуре уточнили, что погибшим пешеходом была женщина.Ранее смертельное ДТП с "перевертышем" произошло в Белогорском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:СК организовал проверку в связи с ДТП с микроавтобусом под АнапойВ Симферополе подростка сбила машинаВ Крыму рейсовый автобус с пассажирами сбил подростков на мопеде
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Керчи рейсовый автобус насмерть сбил пешехода
Смертельный наезд на пешехода совершил в Керчи междугородний автобус
21:31 25.08.2024 (обновлено: 21:33 25.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Смертельный наезд на пешехода совершил в Керчи междугородний автобус. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.
"По предварительным данным, 25 августа в 17:40 на 164 км + 650 м автодороги А290 "Новороссийск - Керчь" водитель 1966 года рождения, управляя рейсовым автобусом "Черноморское - Новороссийск" двигаясь со стороны Керчи в Новороссийск совершил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.
По информации ГАИ, пешеход шел по проезжей части справа налево по ходу движения транспортному средству в не установленном месте.
"В результате ДТП пешеход 1975 года рождения смертельно травмирован. В общественном транспорте никто не пострадал", - уточняют в ГАИ.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Ход выяснения обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В прокуратуре уточнили, что погибшим пешеходом была женщина.
Ранее смертельное ДТП с "перевертышем"
произошло в Белогорском районе Крыма.
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