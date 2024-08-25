https://crimea.ria.ru/20240825/v-kerchi-reysovyy-avtobus-sbil-nasmert-peshekhoda-1139866545.html

В Керчи рейсовый автобус насмерть сбил пешехода

В Керчи рейсовый автобус насмерть сбил пешехода - РИА Новости Крым, 25.08.2024

В Керчи рейсовый автобус насмерть сбил пешехода

Смертельный наезд на пешехода совершил в Керчи междугородний автобус. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 25.08.2024

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2024-08-25T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Смертельный наезд на пешехода совершил в Керчи междугородний автобус. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.По информации ГАИ, пешеход шел по проезжей части справа налево по ходу движения транспортному средству в не установленном месте."В результате ДТП пешеход 1975 года рождения смертельно травмирован. В общественном транспорте никто не пострадал", - уточняют в ГАИ.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Ход выяснения обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В прокуратуре уточнили, что погибшим пешеходом была женщина.Ранее смертельное ДТП с "перевертышем" произошло в Белогорском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:СК организовал проверку в связи с ДТП с микроавтобусом под АнапойВ Симферополе подростка сбила машинаВ Крыму рейсовый автобус с пассажирами сбил подростков на мопеде

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