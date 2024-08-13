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В Симферополе подростка сбила машина
В Симферополе подростка сбила машина - РИА Новости Крым, 13.08.2024
В Симферополе подростка сбила машина
В Симферополе машина сбила подростка, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T08:40
2024-08-13T08:40
2024-08-13T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе машина сбила подростка, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма."По предварительным данным, 12 августа 20.00 в Симферополе, водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем Toyota Platz, двигаясь по улице Киевской со стороны улицы Толстого в направлении улицы Кечкеметской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2008 года рождения", - говорится в сообщении.В ГАИ уточняют, что молодой человек переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте: слева направо по ходу движения автомобиля. При этом регулируемый пешеходный переход был в зоне его видимости.Несколько дней назад в Симферополе водитель иномарки сбил питбайк под управлением несовершеннолетнего водителя. Ребенок был госпитализирован. Читайте также на РИА Новости Крым:70 несовершеннолетних пострадали в Крыму в ДТП за шесть месяцевВ Крыму рейсовый автобус с пассажирами сбил подростков на мопедеСмертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток
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дтп в крыму и севастополе, симферополь, происшествия, госавтоинспекция крыма, дети, крым, новости крыма
В Симферополе подростка сбила машина
В центре Симферополя машина сбила подростка
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе машина сбила подростка, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.
"По предварительным данным, 12 августа 20.00 в Симферополе, водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем Toyota Platz, двигаясь по улице Киевской со стороны улицы Толстого в направлении улицы Кечкеметской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2008 года рождения", - говорится в сообщении.
В ГАИ уточняют, что молодой человек переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте: слева направо по ходу движения автомобиля. При этом регулируемый пешеходный переход был в зоне его видимости.
"В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - дополняют в Госавтоинспекции.
Несколько дней назад в Симферополе водитель иномарки сбил питбайк
под управлением несовершеннолетнего водителя. Ребенок был госпитализирован.
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