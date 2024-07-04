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В Крыму рейсовый автобус с пассажирами сбил подростков на мопеде - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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В Крыму рейсовый автобус с пассажирами сбил подростков на мопеде
В Крыму рейсовый автобус с пассажирами сбил подростков на мопеде - РИА Новости Крым, 04.07.2024
В Крыму рейсовый автобус с пассажирами сбил подростков на мопеде
Двое подростков 16 и 14 лет пострадали в столкновении мопеда и рейсового автобуса с пассажирами в поселке Красногвардейское. Об этом сообщили в Госавтоинспекции РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T14:02
2024-07-04T14:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Двое подростков 16 и 14 лет пострадали в столкновении мопеда и рейсового автобуса с пассажирами в поселке Красногвардейское. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Отмечается, что ДТП произошло в четверг около 11:15 на перекрестке улиц Первомайской и Богдана Хмельницкого. Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель мопеда при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автобусу ПАЗ, который следовал по маршруту село Восход - пгт Красногвардейское.В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 30 человек. По данным прокуратуры Крыма, никто из пассажиров не пострадал."По поручению прокурора республики Олега Камшилова взято под контроль установление обстоятельств ДТП в Красногвардейском районе. В настоящее время проводится поверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия", - добавили в надзорном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Врезался в ворота и уснул: в Симферополе задержан пьяный водительКак снизить число ДТП с водителями-подростками на мопедахДвое подростков разбились на пит-байке в Анапе - один умер в реанимации
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крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма, красногвардейское, красногвардейский район
В Крыму рейсовый автобус с пассажирами сбил подростков на мопеде

Двое подростков пострадали при столкновении рейсового автобуса и мопеда в Крыму

14:02 04.07.2024 (обновлено: 14:04 04.07.2024)
 
© Госавтоинспекция КрымаДвое подростков пострадали при столкновении рейсового автобуса и мопеда в поселке Красногвардейское в Крыму
Двое подростков пострадали при столкновении рейсового автобуса и мопеда в поселке Красногвардейское в Крыму
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Двое подростков 16 и 14 лет пострадали в столкновении мопеда и рейсового автобуса с пассажирами в поселке Красногвардейское. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Отмечается, что ДТП произошло в четверг около 11:15 на перекрестке улиц Первомайской и Богдана Хмельницкого. Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель мопеда при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автобусу ПАЗ, который следовал по маршруту село Восход - пгт Красногвардейское.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 2008 года рождения и пассажир мопеда 2010 года рождения получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
© Госавтоинспекция КрымаДвое подростков пострадали при столкновении рейсового автобуса и мопеда в поселке Красногвардейское в Крыму
Двое подростков пострадали при столкновении рейсового автобуса и мопеда в поселке Красногвардейское в Крыму
© Госавтоинспекция Крыма
Двое подростков пострадали при столкновении рейсового автобуса и мопеда в поселке Красногвардейское в Крыму
В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 30 человек. По данным прокуратуры Крыма, никто из пассажиров не пострадал.
"По поручению прокурора республики Олега Камшилова взято под контроль установление обстоятельств ДТП в Красногвардейском районе. В настоящее время проводится поверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия", - добавили в надзорном ведомстве.
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