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Врезался в ворота и уснул: в Симферополе задержан пьяный водитель
Врезался в ворота и уснул: в Симферополе задержан пьяный водитель - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Врезался в ворота и уснул: в Симферополе задержан пьяный водитель
В Симферополе задержан пьяный водитель, который врезался в металлические ворота и уснул. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T13:33
2024-07-02T13:33
2024-07-02T13:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе задержан пьяный водитель, который врезался в металлические ворота и уснул. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. По информации полиции, было установлено, что за рулем Mitsubishi Pajero находился местный житель 1972 года рождения.Мужчине предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, он отказался. В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).По этой статье мужчине может грозить наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТПРецидивист в Крыму угнал машину для поездки за алкоголем и сжег ееВ Алуште поймали пьяного пенсионера за рулем мопеда
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news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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происшествия, мвд по республике крым, симферополь, крым, новости крыма
Врезался в ворота и уснул: в Симферополе задержан пьяный водитель
Пьяный водитель в Симферополе врезался в ворота и уснул
13:33 02.07.2024 (обновлено: 13:48 02.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе задержан пьяный водитель, который врезался в металлические ворота и уснул. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В дежурную часть УМВД России по городу Симферополю поступило сообщение о том, что на улице Камской неизвестный водитель, управляя транспортным средством, врезался в металлические ворота и спит в машине", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. По информации полиции, было установлено, что за рулем Mitsubishi Pajero находился местный житель 1972 года рождения.
"В ходе опроса виновника происшествия полицейские заметили, что мужчина с признаками опьянения: от него исходил резкий запах алкоголя, речь была невнятной, а поза неустойчивой", - уточняют в МВД по РК.
Мужчине предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, он отказался. В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
По этой статье мужчине может грозить наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
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