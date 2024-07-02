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Врезался в ворота и уснул: в Симферополе задержан пьяный водитель

Врезался в ворота и уснул: в Симферополе задержан пьяный водитель - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Врезался в ворота и уснул: в Симферополе задержан пьяный водитель

В Симферополе задержан пьяный водитель, который врезался в металлические ворота и уснул. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T13:33

2024-07-02T13:33

2024-07-02T13:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе задержан пьяный водитель, который врезался в металлические ворота и уснул. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. По информации полиции, было установлено, что за рулем Mitsubishi Pajero находился местный житель 1972 года рождения.Мужчине предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, он отказался. В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).По этой статье мужчине может грозить наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТПРецидивист в Крыму угнал машину для поездки за алкоголем и сжег ееВ Алуште поймали пьяного пенсионера за рулем мопеда

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