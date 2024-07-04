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Ребенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на Кубани - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Ребенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на Кубани
Ребенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на Кубани - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Ребенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на Кубани
Три человека, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали в результате ДТП в Новороссийске, сообщает главк МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T13:14
2024-07-04T13:14
новороссийск
кубань
краснодарский край
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали в результате ДТП в Новороссийске, сообщает главк МВД по Краснодарскому краю.Отмечается, что легковое авто столкнулось с фургоном утром в четверг на трассе Краснодар – Верхнебаканский.По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.В Симферополе на этой неделе легковой автомобиль сбил 10-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Ребенок получил травмы, его госпитализировали.В конце июня в Ейском районе на Кубани автомобиль ВАЗ съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В результате погибли две женщины.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик снес четыре машины: массовое ДТП на въезде в СимферопольМассовое ДТП с шестью машинами на Кубани: пострадали детиНа Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибший
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новороссийск, кубань, краснодарский край, происшествия, дтп, мвд по краснодарскому краю, новости, транспорт, общество
Ребенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на Кубани

Восьмилетний ребенок и два водителя пострадали в столкновении двух авто в Новороссийске

13:14 04.07.2024
 
© 23 МВДВосьмилетний ребенок и два водителя пострадали в столкновении двух авто в Новороссийске
Восьмилетний ребенок и два водителя пострадали в столкновении двух авто в Новороссийске
© 23 МВД
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали в результате ДТП в Новороссийске, сообщает главк МВД по Краснодарскому краю.
Отмечается, что легковое авто столкнулось с фургоном утром в четверг на трассе Краснодар – Верхнебаканский.
"32-летняя женщина за рулем Hyundai Accent выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном Iveco. В результате ДТП пострадали 8-летняя пассажирка легкового авто и оба водителя", - говорится в сообщении.
По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
В Симферополе на этой неделе легковой автомобиль сбил 10-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Ребенок получил травмы, его госпитализировали.
В конце июня в Ейском районе на Кубани автомобиль ВАЗ съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В результате погибли две женщины.
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НовороссийскКубаньКраснодарский крайПроисшествияДТПМВД по Краснодарскому краюНовостиТранспортОбщество
 
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