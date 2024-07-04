https://crimea.ria.ru/20240704/rebenok-postradal-v-lobovom-stolknovenii-legkovushki-i-furgona-na-kubani-1138594481.html

Ребенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на Кубани

Ребенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на Кубани - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Ребенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на Кубани

Три человека, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали в результате ДТП в Новороссийске, сообщает главк МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T13:14

2024-07-04T13:14

2024-07-04T13:14

новороссийск

кубань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали в результате ДТП в Новороссийске, сообщает главк МВД по Краснодарскому краю.Отмечается, что легковое авто столкнулось с фургоном утром в четверг на трассе Краснодар – Верхнебаканский.По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.В Симферополе на этой неделе легковой автомобиль сбил 10-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Ребенок получил травмы, его госпитализировали.В конце июня в Ейском районе на Кубани автомобиль ВАЗ съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В результате погибли две женщины.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик снес четыре машины: массовое ДТП на въезде в СимферопольМассовое ДТП с шестью машинами на Кубани: пострадали детиНа Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибший

новороссийск

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краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, кубань, краснодарский край, происшествия, дтп, мвд по краснодарскому краю, новости, транспорт, общество