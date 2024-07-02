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В Симферополе автомобиль сбил десятилетнего мальчика - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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В Симферополе автомобиль сбил десятилетнего мальчика
В Симферополе автомобиль сбил десятилетнего мальчика - РИА Новости Крым, 02.07.2024
В Симферополе автомобиль сбил десятилетнего мальчика
В Симферополе автомобиль наехал на десятилетнего пешехода. Проверкой происшествия занимается Госавтоинспекция города. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ МВД по... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T12:35
2024-07-02T12:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе автомобиль наехал на десятилетнего пешехода. Проверкой происшествия занимается Госавтоинспекция города. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ МВД по Республике Крым."По предварительным данным, 1 июля в 20.39 в городе Симферополь водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Skoda Octavia, двигаясь по ул. Караманова со стороны ул. Батурина в направлении ул. Севастопольской допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения", - говорится в сообщении.При этом в ГАИ Симферополя уточняют, что ребенок переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево походу движения транспортного средства."В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщают в ГАИ.На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции города Симферополя. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.В мае на автодороге Орлиное - Тыловое. 26-летний водитель легкового автомобиля Chevrolet, сбил шестилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля. Прокуратура города Севастополя взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель сбил мать с годовалым ребенком на трассе Новороссийск – КерчьВ Крыму водитель легковушки сбил ребенка на самокатеЛегковушка сбила ребенка на пешеходном переходе в Керчи
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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60
гаи, крым, новости крыма, происшествия, общество
В Симферополе автомобиль сбил десятилетнего мальчика

В Симферополе автомобиль сбил десятилетнего мальчика

12:35 02.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе автомобиль наехал на десятилетнего пешехода. Проверкой происшествия занимается Госавтоинспекция города. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ МВД по Республике Крым.
"По предварительным данным, 1 июля в 20.39 в городе Симферополь водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Skoda Octavia, двигаясь по ул. Караманова со стороны ул. Батурина в направлении ул. Севастопольской допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения", - говорится в сообщении.
При этом в ГАИ Симферополя уточняют, что ребенок переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево походу движения транспортного средства.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщают в ГАИ.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции города Симферополя. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.
В мае на автодороге Орлиное - Тыловое. 26-летний водитель легкового автомобиля Chevrolet, сбил шестилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля. Прокуратура города Севастополя взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП.
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