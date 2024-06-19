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Водитель сбил мать с годовалым ребенком на трассе Новороссийск – Керчь

Водитель сбил мать с годовалым ребенком на трассе Новороссийск – Керчь - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Водитель сбил мать с годовалым ребенком на трассе Новороссийск – Керчь

Водитель сбил мать с годовалым ребенком в Краснодарском крае на автодороге Новороссийск – Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T20:14

2024-06-19T20:14

2024-06-19T20:23

дтп

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Водитель сбил мать с годовалым ребенком в Краснодарском крае на автодороге Новороссийск – Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.По предварительным данным ведомства, 19.06.2024 в 12:50 в Анапском районе на автодороге Новороссийск – Керчь 38+646, 54-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 211540, допустил наезд на женщину с ребенком на руках, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.С тяжелыми травмами пострадавшие госпитализированы, находятся в реанимации. Все подробности и обстоятельства ДТП выясняются: уже известно, что водитель управлял автомобилем в трезвом состоянии, но был лишен водительских прав в 2022 году, уточнили в Госавтоинспекции.В начале июня женщина-водитель погибла, а пассажир пострадал в аварии в Славянском районе Краснодарского края.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткая авария на трассе М5 "Урал" - восемь погибших и 13 пострадавшихУмерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуарСмертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, кубань, госавтоинспекция кубани, происшествия, новости, краснодарский край, дети