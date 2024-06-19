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Водитель сбил мать с годовалым ребенком на трассе Новороссийск – Керчь - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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Водитель сбил мать с годовалым ребенком на трассе Новороссийск – Керчь
Водитель сбил мать с годовалым ребенком на трассе Новороссийск – Керчь - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Водитель сбил мать с годовалым ребенком на трассе Новороссийск – Керчь
Водитель сбил мать с годовалым ребенком в Краснодарском крае на автодороге Новороссийск – Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T20:14
2024-06-19T20:23
дтп
кубань
госавтоинспекция кубани
происшествия
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Водитель сбил мать с годовалым ребенком в Краснодарском крае на автодороге Новороссийск – Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.По предварительным данным ведомства, 19.06.2024 в 12:50 в Анапском районе на автодороге Новороссийск – Керчь 38+646, 54-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 211540, допустил наезд на женщину с ребенком на руках, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.С тяжелыми травмами пострадавшие госпитализированы, находятся в реанимации. Все подробности и обстоятельства ДТП выясняются: уже известно, что водитель управлял автомобилем в трезвом состоянии, но был лишен водительских прав в 2022 году, уточнили в Госавтоинспекции.В начале июня женщина-водитель погибла, а пассажир пострадал в аварии в Славянском районе Краснодарского края.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткая авария на трассе М5 "Урал" - восемь погибших и 13 пострадавшихУмерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуарСмертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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дтп, кубань, госавтоинспекция кубани, происшествия, новости, краснодарский край, дети
Водитель сбил мать с годовалым ребенком на трассе Новороссийск – Керчь

Мать с годовалым ребенком сбил водитель на трассе Новороссийск – Керчь

20:14 19.06.2024 (обновлено: 20:23 19.06.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Водитель сбил мать с годовалым ребенком в Краснодарском крае на автодороге Новороссийск – Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

"Врачи сейчас спасают жизнь годовалому ребенку и его матери, которых сбил водитель в Анапском районе", – сказано в сообщении.

По предварительным данным ведомства, 19.06.2024 в 12:50 в Анапском районе на автодороге Новороссийск – Керчь 38+646, 54-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 211540, допустил наезд на женщину с ребенком на руках, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
С тяжелыми травмами пострадавшие госпитализированы, находятся в реанимации. Все подробности и обстоятельства ДТП выясняются: уже известно, что водитель управлял автомобилем в трезвом состоянии, но был лишен водительских прав в 2022 году, уточнили в Госавтоинспекции.
В начале июня женщина-водитель погибла, а пассажир пострадал в аварии в Славянском районе Краснодарского края.
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ДТПКубаньГосавтоинспекция КубаниПроисшествияНовостиКраснодарский крайдети
 
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