https://crimea.ria.ru/20240615/umerli-dvoe-postradavshikh-iz-za-vyezda-pyanogo-voditelya-na-trotuar-1138127193.html

Умерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуар

Умерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуар - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Умерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуар

Двое пешеходов, пострадавших в ДТП в Благовещенске в Амурской области, умерли в больнице, один – в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили в минздраве... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T09:43

2024-06-15T09:43

2024-06-15T09:43

происшествия

благовещенск

дтп

новости

больница

минздрав рф

приамурье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Двое пешеходов, пострадавших в ДТП в Благовещенске в Амурской области, умерли в больнице, один – в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили в минздраве Приамурья.Один пострадавший, мальчик 14 лет, находится в реанимации, его состояние крайне тяжелое. Еще двоих, мальчика 14 лет и девушку 19 лет, в субботу переведут из реанимации в отделение травматологии. Их состояние оценивается как тяжелое.По уточненным данным минздрава, кроме мальчика в реанимации находится 32-летняя женщина, состояние крайне тяжелое.В Благовещенске в пятницу автомобиль на скорости выехал с дороги на тротуар и сбил людей. Несколько человек, в том числе дети, погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей17-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажирВ смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка

благовещенск

приамурье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, благовещенск, дтп, новости, больница, минздрав рф, приамурье