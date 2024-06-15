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Умерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуар - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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Умерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуар
Умерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуар - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Умерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуар
Двое пешеходов, пострадавших в ДТП в Благовещенске в Амурской области, умерли в больнице, один – в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили в минздраве... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T09:43
2024-06-15T09:43
происшествия
благовещенск
дтп
новости
больница
минздрав рф
приамурье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Двое пешеходов, пострадавших в ДТП в Благовещенске в Амурской области, умерли в больнице, один – в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили в минздраве Приамурья.Один пострадавший, мальчик 14 лет, находится в реанимации, его состояние крайне тяжелое. Еще двоих, мальчика 14 лет и девушку 19 лет, в субботу переведут из реанимации в отделение травматологии. Их состояние оценивается как тяжелое.По уточненным данным минздрава, кроме мальчика в реанимации находится 32-летняя женщина, состояние крайне тяжелое.В Благовещенске в пятницу автомобиль на скорости выехал с дороги на тротуар и сбил людей. Несколько человек, в том числе дети, погибли.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей17-летний водитель "ЗАЗ-1140" врезался в дерево: погиб 16-летний пассажирВ смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка
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РИА Новости Крым
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4.7
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, благовещенск, дтп, новости, больница, минздрав рф, приамурье
Умерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуар

Умерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуар в Благовещенске

09:43 15.06.2024
 
© Следственный комитет РФМесто ДТП в Благовещенске
Место ДТП в Благовещенске
© Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Двое пешеходов, пострадавших в ДТП в Благовещенске в Амурской области, умерли в больнице, один – в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили в минздраве Приамурья.
"Двое пострадавших в аварии на улице Василенко 14 июня, женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли в больнице. Врачи сделали все возможное, но травмы были очень тяжелыми и спасти людей не удалось. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким", – говорится в сообщении.
Один пострадавший, мальчик 14 лет, находится в реанимации, его состояние крайне тяжелое. Еще двоих, мальчика 14 лет и девушку 19 лет, в субботу переведут из реанимации в отделение травматологии. Их состояние оценивается как тяжелое.
По уточненным данным минздрава, кроме мальчика в реанимации находится 32-летняя женщина, состояние крайне тяжелое.
В Благовещенске в пятницу автомобиль на скорости выехал с дороги на тротуар и сбил людей. Несколько человек, в том числе дети, погибли.
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ПроисшествияБлаговещенскДТПНовостиБольницаМинздрав РФПриамурье
 
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